Молитва в День Катерини: як попросити про щастя в коханні та вдалу вагітність

У понеділок, 7 грудня, православні християни вшановують пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської. Цей день є особливо важливим для жінок, оскільки свята Катерина вважається покровителькою кохання та шлюбу.

З ранку незаміжні дівчата вирушають до церкви, щоб помолитися про добрих женихів, сімейне щастя і вдалу вагітність. До свята OBOZREVATEL публікує молитви, за допомогою яких віряни звертаються до святої.

Молитва до святої Катерини про добрих женихів

Дева прекраснейшая, мудрая, пречудная, св. великомученица Екатерина! Всю эллинскую мудрость совершенно изучивши, ораторское искусство и философию, и врачебную науку хорошо узнав, просвещения большего ты возжелала, уверовав же во Христа, в видении узрела предвечного младенца на руках его пречистой матери, даровавшего тебе перстень безсмертного обручения с ним. Лютые, затем, муки претерпев, тяжкие удары и жестокие раны, и мрак темничный, и членов раздробление на колесах, силою Христовою ты от всего этого исцелена была. На казнь же идя, так молилась ты, великомученица преславная: "Господи, Иисусе Христе! Тех, елицы призовут мною всесвятое имя Твое, исполнит во благих прощения всего, еже на потребу им, да от всех воспевается величие твое во веки". Женам, мучимым болезнями рождения и на помощь тебя призывающим, заступление являя, ты, Екатерина святая; поэтому и ныне с любовию и благоговением молящихся тебе, и с верою теплою, и слезами от всего сердца прибегающих к тебе жен, не отринь, поспеши им на помощь и освободи их от трудных родов, чтобы родивши детей, оне в страхе Божием воспитали их, благодаря тебя, Екатерина преславная, за помощь, явленную им, и славя за тебя Бога со всем домом их. Аминь.

Свята Катерина вважається покровителькою кохання та шлюбу Pinterest

Молитва до святої Катерини про вагітність

О, святая дево и мученице Екатерине! Молим тя: призри на бедствия грешных раб Божиих (имена), сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная. Поспеши нам молитвами твоими побеждати плотская похотения, к миру пристрастие и козни злых духов, на нас злобно воюющих; да твоим предстательством во дни жития сего свободни явимся от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О премудрая дево! Даруй нам вся яже к пользе прошения, можеши бо многая испросити у Возлюбленнаго Жениха твоего, Христа Бога нашего. Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благостию Милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков.

Святій Катерині моляться про любов і сімейне благополуччя angel-hranitel.ua

Молитва святій Катерині при важких пологах

Дева прекраснейшая, мудрая, пречудная, св. великомученица Екатерина! Всю эллинскую мудрость совершенно изучивши, ораторское искусство и философию, и врачебную науку хорошо узнав, просвещения большего ты возжелала, уверовав же во Христа, в видении узрела предвечного младенца на руках его пречистой матери, даровавшего тебе перстень безсмертного обручения с ним. Лютые, затем, муки претерпев, тяжкие удары и жестокие раны, и мрак темничный, и членов раздробление на колесах, силою Христовою ты от всего этого исцелена была. На казнь же идя, так молилась ты, великомученица преславная: "Господи, Иисусе Христе! Тех, елицы призовут мною всесвятое имя Твое, исполнит во благих прощения всего, еже на потребу им, да от всех воспевается величие твое во веки". Женам, мучимым болезнями рождения и на помощь тебя призывающим, заступление являя, ты, Екатерина святая; поэтому и ныне с любовию и благоговением молящихся тебе, и с верою теплою, и слезами от всего сердца прибегающих к тебе жен, не отринь, поспеши им на помощь и освободи их от трудных родов, чтобы родивши детей, оне в страхе Божием воспитали их, благодаря тебя, Екатерина преславная, за помощь, явленную им, и славя за тебя Бога со всем домом их. Аминь.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, яких традицій православні дотримуються в День святої Катерини. Великомучениця відома також як "наречена Христова".