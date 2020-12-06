Молитва в День Катерини: як попросити про щастя в коханні та вдалу вагітність

У понеділок, 7 грудня, православні християни вшановують пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської. Цей день є особливо важливим для жінок, оскільки свята Катерина вважається покровителькою кохання та шлюбу.

З ранку незаміжні дівчата вирушають до церкви, щоб помолитися про добрих женихів, сімейне щастя і вдалу вагітність. До свята OBOZREVATEL публікує молитви, за допомогою яких віряни звертаються до святої.

Дева прекраснейшая, мудрая, пречудная, св. великомученица Екатерина! Всю эллинскую мудрость совершенно изучивши, ораторское искусство и философию, и врачебную науку хорошо узнав, просвещения большего ты возжелала, уверовав же во Христа, в видении узрела предвечного младенца на руках его пречистой матери, даровавшего тебе перстень безсмертного обручения с ним. Лютые, затем, муки претерпев, тяжкие удары и жестокие раны, и мрак темничный, и членов раздробление на колесах, силою Христовою ты от всего этого исцелена была. На казнь же идя, так молилась ты, великомученица преславная: "Господи, Иисусе Христе! Тех, елицы призовут мною всесвятое имя Твое, исполнит во благих прощения всего, еже на потребу им, да от всех воспевается величие твое во веки". Женам, мучимым болезнями рождения и на помощь тебя призывающим, заступление являя, ты, Екатерина святая; поэтому и ныне с любовию и благоговением молящихся тебе, и с верою теплою, и слезами от всего сердца прибегающих к тебе жен, не отринь, поспеши им на помощь и освободи их от трудных родов, чтобы родивши детей, оне в страхе Божием воспитали их, благодаря тебя, Екатерина преславная, за помощь, явленную им, и славя за тебя Бога со всем домом их. Аминь.

О, святая дево и мученице Екатерине! Молим тя: призри на бедствия грешных раб Божиих (имена), сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная. Поспеши нам молитвами твоими побеждати плотская похотения, к миру пристрастие и козни злых духов, на нас злобно воюющих; да твоим предстательством во дни жития сего свободни явимся от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О премудрая дево! Даруй нам вся яже к пользе прошения, можеши бо многая испросити у Возлюбленнаго Жениха твоего, Христа Бога нашего. Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благостию Милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков.

Дева прекраснейшая, мудрая, пречудная, св. великомученица Екатерина! Всю эллинскую мудрость совершенно изучивши, ораторское искусство и философию, и врачебную науку хорошо узнав, просвещения большего ты возжелала, уверовав же во Христа, в видении узрела предвечного младенца на руках его пречистой матери, даровавшего тебе перстень безсмертного обручения с ним. Лютые, затем, муки претерпев, тяжкие удары и жестокие раны, и мрак темничный, и членов раздробление на колесах, силою Христовою ты от всего этого исцелена была. На казнь же идя, так молилась ты, великомученица преславная: "Господи, Иисусе Христе! Тех, елицы призовут мною всесвятое имя Твое, исполнит во благих прощения всего, еже на потребу им, да от всех воспевается величие твое во веки". Женам, мучимым болезнями рождения и на помощь тебя призывающим, заступление являя, ты, Екатерина святая; поэтому и ныне с любовию и благоговением молящихся тебе, и с верою теплою, и слезами от всего сердца прибегающих к тебе жен, не отринь, поспеши им на помощь и освободи их от трудных родов, чтобы родивши детей, оне в страхе Божием воспитали их, благодаря тебя, Екатерина преславная, за помощь, явленную им, и славя за тебя Бога со всем домом их. Аминь.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, яких традицій православні дотримуються в День святої Катерини. Великомучениця відома також як "наречена Христова".