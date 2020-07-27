Молитва святому Володимиру: як звертатися та що просити в хрестителя Русі

Православні віряни 28 липня відзначають День пам'яті рівноапостольного великого князя Володимира, який хрестив Київську Русь 988 року.

Святий Володимир вважається покровителем силовиків, помічником тих, хто зводить храми, йому моляться під час смути, про добру вдачу влади і правителів, також просять про допомогу при хворобах очей та інших захворюваннях. До свята OBOZREVATEL пропонує увазі читачів молитву святому рівноапостольному великому князю Володимиру.

Молитва свтому Володимиру

О, великий угоднику Божий, Богом обраний і прославлений княже Володимире! Ти, марновірство та нечестя язичницьке відкинувши, в Єдиного Істинного Триіпостасного Бога увірував, і прийнявши Святе Хрещення, всю землю нашу українську світлом Божественної віри та благочестя просвітив. Тому Премилосердному Творцю та Спасителю славу та подяку приносячи, ми славу та подяку приносимо і Тобі, просвітителю наш і отче, бо завдяки тобі спасительну віру Христову ми прийняли і в ім'я Пресвятої таПребожест-венної Тройці охрестилися. Цією бо вірою від праведного осуду Божого, від рабства дияволу та пекельних мук визволимося. Цією бо вірою благодать всиновлення Божого та надію успадкування небесного блаженства прийняли. Тому тебе, як першого поводиря нашого народу до Начальника і Виконавця спасіння нашого Господа Ісуса Христа прославляємо. Ми пізнали тебе, як заступника перед Престолом Царя царюючих за народоправителів, військо та всіх людей. Ми не можемо висловити велич та багатство благодіянь, які Ти вчинив для землі нашої, батькам, прабатькам нашим та для нас недостой-них.

О преблагий отче і просвітителю наш! Зглянься на немочі наші і ублагав Премилосердного Царя Небесного щоб Він не прогнівався на нас вельми, - бо через немочі наші ми кожногс дня грішимо, – і щоб не погубив нас за беззаконня наші, але помилував і спас нас із милості Своєї. Нехай вселить Він у серця наші покаяння та спасительний страх Божий. Нехай просвітить Своєю благодаттю розум наш, щоб залишили ми стежки нечестиві і на шлях істинний навернулися, неухильно заповіді Божі та устави Святої Церкви виконували. Моли, благосердний, Чолові колюбця Бога, щоб Він виявив нам велику Свою милість. Нехай збереже нас від нашестя іноплемінників, заколоту і розбрату, від голоду, смертельних хвороб та від усякого зла. Нехай подасть нам добре поліття та плодоносність землі. Нехай збільшить світло спасительної віри в країні нашій. Невіруючих нехай на Бога наверне, єресі та розколи припинить. Щоб всі ми так у мирі на землі проживши, сподобилися з тобою вічного блаженства та хвалили і величали Бога на віки віків. Амінь

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