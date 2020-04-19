Молитва на Великдень: як благословити стіл і освятити паску вдома

Через карантин Великдень 2020 українці відзначають вдома, тож освятити паски також потрібно самостійно. Для цього Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква транслюють святкові богослужіння онлайн.

В ПЦУ та УГКЦ розповіли, які молитви слід читати вірянам під час благословення святкового столу на Пасху, пише "Максимум".

Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України Сергій Мельник закликає прочитати молитви разом зі священниками під час відправи.

Молитва на благословення хліба

Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже, благоволи освятити хліб цей Твоїм святим духовним благословенням, щоб був він усім, що споживають його, на спасення душі, на здоров'я тілесне і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу.

Милістю і щедротами єдинородного Сина Твого, що з Ним благословен єси, з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на благословення пасхального агнця й іншої м'ясної поживи

Споглянь, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, на агнця цього й на всю іншу м’ясну поживу, благослови й освяти їх, як благословив і освятив єси агнця, що його Тобі привів вірний Авраам, і агнця, що його Тобі Авель приніс від плодів, також і теля годоване, що його звелів єси заколоти для сина блудного, що знову повернувся до Тебе. І як той сподобився насолодитися Твоєю ласкою, так і ми від Тебе, цих благословенних і освячених страв споживаючи, Твоє благословення зі здоров’ям всі одержимо, чесного ради хреста Твого й тридневного з мертвих воскресення.

Бо Ти є істинна Пожива й Податель благ, все благословляєш і освячуєш, Христе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з безначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на благословення молочної й іншої поживи

Владико Господи Боже наш, що все сотворив, благослови сир, молоко, яйця й іншу поживу, й нас збережи у благості Твоїй, щоб ми, насолоджуючись цими Твоїми щедро поданими дарами, наситились і невимовної твоєї благости, ради пресвітлого з мертвих тридневного воскресення Господа нашого Ісуса Христа. Бо Твоя є влада, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

УГКЦ пропонує після перегляду Божественної Літургії накрити стіл, посередині поставити свічку, біля неї – паску та інші страви та виголосити молитву для благословення столу на Великдень.

Христе, світло істинне, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ! Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами Пречистої Твоєї Матері та всіх святих Твоїх. Амінь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі країни надішлють літаки, щоб отримати Благодатний вогонь в аеропорту Бен-Гуріон.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що ПЦУ цього року може не отримати Благодатний вогонь із Єрусалиму.

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