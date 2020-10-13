Молитва на Покрову Пресвятої Богородиці: як попросити про кохання і заміжжя в Божої Матері

У середу, 14 жовтня, православні відзначають Покров Пресвятої Богородиці – велике свято, встановлене на честь явлення Божої Матері в храмі Константинополя в X столітті.

Цього дня сімейні пари традиційно моляться про збереження любові і шлюбу, а самотні – про щасливе заміжжя. До свята OBOZREVATEL публікує молитви на Покров, за допомогою яких можна звертатися до Божої Матері.

Ікона Покрова Богородиці: у чому допомагає

Пресвята Богородиця чує всіх, хто звертається до неї від чистого серця. Вона полегшує страждання і очищує душу, захищає від бід і хвороб, допомагає впоратися з гріховними помислами і зневірою, дарує сімейне щастя.

Перед іконою Покрова Богородиці часто моляться самотні й овдовілі люди з проханнями про сімейне щастя і міцний шлюб. Також можна просити щастя для своїх близьких. Її можна повісити навпроти вхідних дверей або в східному кутку будинку.

Пресвята Богородиця чує всіх, хто звертається до неї від чистого серця azbyka.ru

Молитва в Покров Пресвятої Богородиці про заміжжя

О, Пресвята Діво Маріє, прийми молитву цю від мене, негідної слуги Твоєї, і вознеси її до Престолу Бога Твого Сина, нехай милостивий він буде до прохань наших. Прибігаю до Тебе як до Заступниці нашої: почуй нас, що моляться Тобі, покрий нас покровом Твоїм і випроси у Бога Сина Твого для нас всіх благ: подружжю любові та злагоди, дітям послуху, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім нам духу розуму і благочестя, духу милосердя і лагідності, духу чистоти і правди.

Збережи мене від гордості й самолюбства, дай же мені охоту до праці і благослови труди мої. Як Закон Господа Бога нашого наказує людям у чесному подружжі жити, то приведи мене, Матір Божа, до нього, не для догоджання бажанню моєму, а для виконання призначення Отця нашого Святого, бо Він Сам сказав: недобре чоловікові бути одному і, створивши йому жінку на помічницю, благословив їх рости, множитися і населяти землю. Амінь

Пресвята Богородице, вислухай смиренну молитву з глибини дівочого серця мого: дай мені чоловіка чесного й побожного, щоб ми в любові з ним і згоді прославляли Тебе, милосердного Бога: Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Перед іконою Покрова Богородиці часто моляться про сімейне щастя і міцний шлюб YouTube

Молитва в Покров Пресвятої Богородиці про захист

Пом'яни нас у твоїх молитвах, пані Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей; на Тебе бо сподіваємося і, твого покриву свято вшановуємо, тебе величаємо.

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О Пречистая Діво, Мати Господа Всевишніх сил, Неба і землі козацької Царице, Богохранимого стольного града Києва і всієї держави нашої України-Руси – Всемогутня Заступнице! Прийми всехвальні й подячні піснеспіви ці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до Престолу Бога і Сина Твого, щоби був милостивим до неправд наших і послав благодать Свою до тих, хто шанує Всечесне ім’я Твоє і з вірою та любов’ю вклоняється благовісній іконі Твоїй. О, Владичице Пресвятая, змилуйся над немічними людьми твоїми, позбав нас зневіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір’я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських, а відтак зглянься на всіх нас милістю Твого заступництва. Підійми нас із глибини гріховної і просвіти сердечні очі наші, щоби бачити Спасіння. Будь милосердною і тут, і там: як на стороні земного буття, так і на Страшному Суді Сина Твого. Ти після Бога перша наша Надія і Заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою. Збережи соборність землі нашої Україноруської, покрий нас Святим Твоїм Омофором від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата, нехай буде в країні нашій правда Господня, та хай збережуться в народі нашому святодідівська мова та звичаї. Бо молимося до Тебе Пречиста і Непорочна Діво як до Всемогутньої Заступниці та Винуватиці спасіння нашого і величаємо Святе та Величне ім’я Отця і Сина і Святого Духа в Троїці славимого і поклоняємого Бога, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що можна і що не можна робити в Покров Пресвятої Богородиці.