Міжнародний день сім'ї: листівки, гіфки, зворушливі привітання у прозі і віршах

У п'ятницю, 15 травня, в Україні та у світі святкують Міжнародний день сімей. Він відзначається щороку, починаючи з 1994 року.

Дата присвячена сім'ї як основному осередку суспільства, який є важливим чинником стійкого розвитку на всіх його рівнях. До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі листівки, відео, вірші та прозу з привітаннями.

Міжнародний день сім'ї відзначається 15 травня Pixabay

Привітання з Днем сім'ї у віршах і прозі

В прекрасный праздник – день семьи

Желаю верности, любви,

Достатка, верности, богатства.

И счастья дни пусть вечно длятся!

***

Листівки у День сім'ї otkritkiok.ru

Сім’я – це радість! Сім’я – це щастя!

Завжди є підтримка, в будь-яку негоду.

Не нудно з родиною кожен день, кожну мить.

Тут всі відверті і немає інтриг.

Я вас благаю, сім’ю ви зберігаєте,

І дружбу, любов і тепло бережіть! З днем сім’ї!

***

З Днем сім'ї 2020

Пусть семья вам дарит радость

И домашнее тепло,

Пусть царят в ней пониманье,

Уважение, добро.

И любовь и верность будут

В жизни вашей навсегда

И пусть это не изменят

Ни разлуки, ни года.

***

Гіфка до Дня сім'ї otkritkiok.ru

Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и, конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!

***

Вітаю з Днем сім'ї! Бажаю дбайливо зберігати все те, що ви зуміли створити і побудувати, бажаю в серцях одне одного завжди знаходити втіху і натхнення, бажаю залишатися щасливими володарями прекрасного кохання, вірного щастя і теплих посмішок.

День сім'ї 2020: гарні картинки

Гарні листівки в День сім'ї

З Днем сім'ї: гарні привітання otkritkiok.ru

День сім'ї 2020: картинки і смс otkritkiok.ru

Анімаційні привітання з Днем сім'ї otkritkiok.ru

Побажання з Днем сім'ї otkritkiok.ru

Привітання з Днем сім'ї

Картинки з Днем сім'ї otkritkiok.ru

День сім'ї: прикольні привітання otkritkiok.ru

СМС до Дня сім'ї otkritkiok.ru

З Днем сім'ї: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня відзначається свято Борис і Гліб Сіячі 2020: що потрібно робити у "солов'їний день".

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.