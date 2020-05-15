Міжнародний день сім'ї: листівки, гіфки, зворушливі привітання у прозі і віршах

Аліна Мельник свята 09:44, 15.05.2020 Оновлено: 10:40, 15.05.2020

У п'ятницю, 15 травня, в Україні та у світі святкують Міжнародний день сімей. Він відзначається щороку, починаючи з 1994 року.

Дата присвячена сім'ї як основному осередку суспільства, який є важливим чинником стійкого розвитку на всіх його рівнях. До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі листівки, відео, вірші та прозу з привітаннями.

Міжнародний день сім'ї відзначається 15 травня
Pixabay

Привітання з Днем сім'ї у віршах і прозі

В прекрасный праздник – день семьи

Желаю верности, любви,

Достатка, верности, богатства.

И счастья дни пусть вечно длятся!

***

Листівки у День сім'ї
otkritkiok.ru

Сім’я – це радість! Сім’я – це щастя!

Завжди є підтримка, в будь-яку негоду.

Не нудно з родиною кожен день, кожну мить.

Тут всі відверті і немає інтриг.

Я вас благаю, сім’ю ви зберігаєте,

І дружбу, любов і тепло бережіть! З днем сім’ї!

***

З Днем сім'ї 2020

Пусть семья вам дарит радость

И домашнее тепло,

Пусть царят в ней пониманье,

Уважение, добро.

И любовь и верность будут

В жизни вашей навсегда

И пусть это не изменят

Ни разлуки, ни года.

***

Гіфка до Дня сім'ї
otkritkiok.ru

Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и, конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!

***

Вітаю з Днем сім'ї! Бажаю дбайливо зберігати все те, що ви зуміли створити і побудувати, бажаю в серцях одне одного завжди знаходити втіху і натхнення, бажаю залишатися щасливими володарями прекрасного кохання, вірного щастя і теплих посмішок.

День сім'ї 2020: гарні картинки

Гарні листівки в День сім'ї
З Днем сім'ї: гарні привітання
otkritkiok.ru
День сім'ї 2020: картинки і смс
otkritkiok.ru
Анімаційні привітання з Днем сім'ї
otkritkiok.ru
Побажання з Днем сім'ї
otkritkiok.ru
Привітання з Днем сім'ї
Картинки з Днем сім'ї
otkritkiok.ru
День сім'ї: прикольні привітання
otkritkiok.ru
СМС до Дня сім'ї
otkritkiok.ru

З Днем сім'ї: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня відзначається свято Борис і Гліб Сіячі 2020: що потрібно робити у "солов'їний день".

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.

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