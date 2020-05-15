Міжнародний день сім'ї: листівки, гіфки, зворушливі привітання у прозі і віршах
У п'ятницю, 15 травня, в Україні та у світі святкують Міжнародний день сімей. Він відзначається щороку, починаючи з 1994 року.
Дата присвячена сім'ї як основному осередку суспільства, який є важливим чинником стійкого розвитку на всіх його рівнях. До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі листівки, відео, вірші та прозу з привітаннями.
Привітання з Днем сім'ї у віршах і прозі
В прекрасный праздник – день семьи
Желаю верности, любви,
Достатка, верности, богатства.
И счастья дни пусть вечно длятся!
***
Сім’я – це радість! Сім’я – це щастя!
Завжди є підтримка, в будь-яку негоду.
Не нудно з родиною кожен день, кожну мить.
Тут всі відверті і немає інтриг.
Я вас благаю, сім’ю ви зберігаєте,
І дружбу, любов і тепло бережіть! З днем сім’ї!
***
Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.
И любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.
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Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и, конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!
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Вітаю з Днем сім'ї! Бажаю дбайливо зберігати все те, що ви зуміли створити і побудувати, бажаю в серцях одне одного завжди знаходити втіху і натхнення, бажаю залишатися щасливими володарями прекрасного кохання, вірного щастя і теплих посмішок.
День сім'ї 2020: гарні картинки
З Днем сім'ї: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.