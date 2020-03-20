Міжнародний День щастя 2020: як привітати зі святом

20 березня в світі прийнято відзначати Міжнародний день щастя. Свято офіційно з'явився в календарі у 2012 році, після рішення ООН підтримати ідею цінностей людини.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як прийнято вітати з Днем щастя.
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Коли відзначають Міжнародний день щастя
Генасамблея ООН прийняла рішення щодо Дня щастя 28 червня 2012 року. Так організація підтримала ініціативу про те, що рівень щастя громадян – важливий показник добробуту кожної нації. За введення Дня щастя виступили всі 193 держави-члена ООН.
Відзначати День щастя вирішили в День весняного рівнодення 20 березня, оскільки це традиційний символ приходу весни, знайомий усьому людству.
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Як привітати c Днем щастя: листівки та вірші
У цей день прийнято вітати зі святом близьких, друзів і колег. Основне побажання – бути щасливим за будь-яких обставин і дарувати щастя іншим.
Шукайте щастя в дрібницях,
В усмішках, в ясних, світлих днях,
У прекрасних, радісних митях,
У чудових, солодких снах,
А вранці – в каві ароматній
В руках, що обіймають за плечі,
У випадковій зустрічі,
У вогнях, що запалює вечір,
В обіймах, поцілунках ніжних,
В дощі і сонці, завірюхах снігових:
Для щастя сто причин знайдеться
У того, в кого є до щастя смак!
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Бажаю тобі фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєшь, швидесенько вдасться,
А також цікавого втілення мрій.
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А щастя – у простих речах,
Для нього треба зовсім трішки:
Горнятко кави у руках,
І тихе муркотіння кішки.
Промінчик сонця у дворі,
Пташиний спів на підвіконні,
Безхмарне небо угорі,
І на плечах – твої долоні…
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Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити в День весняного рівнодення.
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