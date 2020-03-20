Міжнародний День щастя 2020: як привітати зі святом

20 березня в світі прийнято відзначати Міжнародний день щастя. Свято офіційно з'явився в календарі у 2012 році, після рішення ООН підтримати ідею цінностей людини.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як прийнято вітати з Днем щастя.

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Коли відзначають Міжнародний день щастя

Генасамблея ООН прийняла рішення щодо Дня щастя 28 червня 2012 року. Так організація підтримала ініціативу про те, що рівень щастя громадян – важливий показник добробуту кожної нації. За введення Дня щастя виступили всі 193 держави-члена ООН.

Відзначати День щастя вирішили в День весняного рівнодення 20 березня, оскільки це традиційний символ приходу весни, знайомий усьому людству.

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Як привітати c Днем щастя: листівки та вірші

У цей день прийнято вітати зі святом близьких, друзів і колег. Основне побажання – бути щасливим за будь-яких обставин і дарувати щастя іншим.

Шукайте щастя в дрібницях,

В усмішках, в ясних, світлих днях,

У прекрасних, радісних митях,

У чудових, солодких снах,

А вранці – в каві ароматній

В руках, що обіймають за плечі,

У випадковій зустрічі,

У вогнях, що запалює вечір,

В обіймах, поцілунках ніжних,

В дощі і сонці, завірюхах снігових:

Для щастя сто причин знайдеться

У того, в кого є до щастя смак!

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Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєшь, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

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А щастя – у простих речах,

Для нього треба зовсім трішки:

Горнятко кави у руках,

І тихе муркотіння кішки.

Промінчик сонця у дворі,

Пташиний спів на підвіконні,

Безхмарне небо угорі,

І на плечах – твої долоні…

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Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити в День весняного рівнодення.

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