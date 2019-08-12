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Міжнародний день молоді: яскраві привітання у віршах і прозі

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Щоб нагадати про важливість молодого покоління в розвитку світу і цінностей, про перешкоди і можливості, які стоять на їх шляху, в 1999 році був заснований Міжнародний день молоді (International Youth Day). В усьому світі його відзначають 12 серпня.

OBOZREVATEL підготував інформацію про становлення цього свята і зібрав найкращі вітання з Міжнародним днем молоді.

Міжнародний день молоді – історія свята

Це свято почали відзначати порівняно недавно. Так, він був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1999 року (резолюція 54/120) за пропозицією Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді, що відбулася в Лісабоні 8-12 серпня 1998 року. Перший раз свято відзначили 12 серпня 2000 року.

Вперше свято відзначили у 2000 році

Вперше свято відзначили у 2000 році

pixabay

Привітання з Міжнародним днем молоді у віршах

З днем молоді мої вітання!

Екстриму, радості і драйву.

Енергії і позитиву,

Світитися щасливим сяйвом.

Хай збудуться бажані мрії,

Допомагає хай удача,

Щоб досягнути усіх цілей

І кожен день ставати кращим!

***

Я в день молоді веселий,

Всіх вітаю друзі вас.

Хай для справ великих, чесних

Завжди буде у вас час.

Силу молодості в серці

Ви назавжди збережіть.

Той запал наснаги дужий

Ви крізь роки пронесіть.

***

Ви покоління "пепсі" і поп-корну,

Айпішек, аськи, "фейсбуку" та "вотсапу",

Цінуйте молодість та будьте невідпорні,

Приколу в статус і лихого старту!

***

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним!

І щоб життя твоє було

Щасливим та прекрасним!

А в серці твоїм хай завжди

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день

Здійсняться всі бажання!

Поздоровлення з Днем молоді

Поздоровлення з Днем молоді

pixabay

Міжнародний день молоді – привітання в прозі

***

Вітаємо з днем молоді! Бажаємо позитивного життя. Щоб перевернути гори, потрібні зовсім не гори, а гарний настрій, життєва енергія та стимул. Удачі, везіння і добра!

***

З Днем молоді! Бажаю завжди залишатися молодими в душі, щоб щастям і сміхом світилися очі, щоб завжди були здатні на безрозсудні вчинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL в Україні День молоді у 2019 році відзначали 30 червня.

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