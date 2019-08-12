Міжнародний день молоді: яскраві привітання у віршах і прозі

Щоб нагадати про важливість молодого покоління в розвитку світу і цінностей, про перешкоди і можливості, які стоять на їх шляху, в 1999 році був заснований Міжнародний день молоді (International Youth Day). В усьому світі його відзначають 12 серпня.
OBOZREVATEL підготував інформацію про становлення цього свята і зібрав найкращі вітання з Міжнародним днем молоді.
Міжнародний день молоді – історія свята
Це свято почали відзначати порівняно недавно. Так, він був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1999 року (резолюція 54/120) за пропозицією Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді, що відбулася в Лісабоні 8-12 серпня 1998 року. Перший раз свято відзначили 12 серпня 2000 року.
Вперше свято відзначили у 2000 році
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Привітання з Міжнародним днем молоді у віршах
З днем молоді мої вітання!
Екстриму, радості і драйву.
Енергії і позитиву,
Світитися щасливим сяйвом.
Хай збудуться бажані мрії,
Допомагає хай удача,
Щоб досягнути усіх цілей
І кожен день ставати кращим!
***
Я в день молоді веселий,
Всіх вітаю друзі вас.
Хай для справ великих, чесних
Завжди буде у вас час.
Силу молодості в серці
Ви назавжди збережіть.
Той запал наснаги дужий
Ви крізь роки пронесіть.
***
Ви покоління "пепсі" і поп-корну,
Айпішек, аськи, "фейсбуку" та "вотсапу",
Цінуйте молодість та будьте невідпорні,
Приколу в статус і лихого старту!
***
Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним!
І щоб життя твоє було
Щасливим та прекрасним!
А в серці твоїм хай завжди
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день
Здійсняться всі бажання!
Поздоровлення з Днем молоді
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Міжнародний день молоді – привітання в прозі
***
Вітаємо з днем молоді! Бажаємо позитивного життя. Щоб перевернути гори, потрібні зовсім не гори, а гарний настрій, життєва енергія та стимул. Удачі, везіння і добра!
***
З Днем молоді! Бажаю завжди залишатися молодими в душі, щоб щастям і сміхом світилися очі, щоб завжди були здатні на безрозсудні вчинки.
Як повідомляв OBOZREVATEL в Україні День молоді у 2019 році відзначали 30 червня.
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