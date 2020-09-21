Міжнародний день миру 2020: історія, традиції, найкращі привітання та листівки
Міжнародний день миру відзначається щорічно 21 вересня. Свято було засновано 1981 року на 36-й сесії Генеральної Асамблеї ООН як день відмови від насильства і припинення вогню на всій планеті.
OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про традиції та історію свята, а також публікує оригінальні привітання.
Міжнародний день миру: історія свята
Свято було засновано на 36-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Спочатку День миру відзначали в третій вівторка вересня – день відкриття щорічної сесії Генасамблеї.
Святкувати 21 вересня вирішили з 2002 року. Так, цей день проголошено як день відмови від насильства і припинення вогню на всій Землі. Уряди всіх країн закликали відмовитися від проведення бойових дій цього дня.
Традиції
Щорічно День миру починається зі спеціальної церемонії біля Дзвону миру поблизу будівлі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. О 10.00 за місцевим часом генеральний секретар ООН, перш ніж ударити в дзвін, виступає зі зверненням і закликає всі народи на мить замислитися над значенням миру для всіх людей. Після хвилини мовчання також виступає з заявою глава Ради Безпеки ООН.
Також 21 вересня по всій планеті традиційно проходить символічна Хода Миру на знак підтримки ООН в її роботі, спрямованій на мир у всьому світі.
Привітання та листівки
Мир беречь –
Святое дело!
Ты берись
За это смело!
Нет – войне,
А миру – да!
Будет мир
У нас всегда!
***
Миру в Україні – бути!
Миру хочуть добрі люди
І дорослі, і малі
Прагнуть миру на Землі!
***
С международным днем мира
Я поздравляю планету,
Зеленую ветку оливы
Голубь несет пусть по свету.
Пусть в мире затихнут войны,
Растут пусть счастливыми дети,
Я вас поздравляю с днем мира,
И счастья желаю планете.
***
Три найсолодші літери в житті –
Як колискову, що співала мати,
У стомленному самозабутті –
МИР на землі ти маєш зберігати.
***
Желаю самых добрых дней
И сногсшибательного счастья,
Чтоб мир царил в судьбе твоей,
Задор душевный не кончался!
Пусть в этот праздник сентября
Покой войдёт неслышно в двери,
И сказкой станет жизнь твоя,
Лишь только нужно в это верить!
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ООН назвали "єдиний мирний шлях" для Донбасу.
За матеріалами: pozdravok.ru, doshkolenok.kiev.ua.