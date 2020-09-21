Міжнародний день миру 2020: історія, традиції, найкращі привітання та листівки

Міжнародний день миру відзначається щорічно 21 вересня. Свято було засновано 1981 року на 36-й сесії Генеральної Асамблеї ООН як день відмови від насильства і припинення вогню на всій планеті.

OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про традиції та історію свята, а також публікує оригінальні привітання.

Міжнародний день миру: історія свята

Свято було засновано на 36-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Спочатку День миру відзначали в третій вівторка вересня – день відкриття щорічної сесії Генасамблеї.

Святкувати 21 вересня вирішили з 2002 року. Так, цей день проголошено як день відмови від насильства і припинення вогню на всій Землі. Уряди всіх країн закликали відмовитися від проведення бойових дій цього дня.

Традиції

Щорічно День миру починається зі спеціальної церемонії біля Дзвону миру поблизу будівлі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. О 10.00 за місцевим часом генеральний секретар ООН, перш ніж ударити в дзвін, виступає зі зверненням і закликає всі народи на мить замислитися над значенням миру для всіх людей. Після хвилини мовчання також виступає з заявою глава Ради Безпеки ООН.

Також 21 вересня по всій планеті традиційно проходить символічна Хода Миру на знак підтримки ООН в її роботі, спрямованій на мир у всьому світі.

Привітання та листівки

Мир беречь –

Святое дело!

Ты берись

За это смело!

Нет – войне,

А миру – да!

Будет мир

У нас всегда!

***

Миру в Україні – бути!

Миру хочуть добрі люди

І дорослі, і малі

Прагнуть миру на Землі!

***

С международным днем мира

Я поздравляю планету,

Зеленую ветку оливы

Голубь несет пусть по свету.

Пусть в мире затихнут войны,

Растут пусть счастливыми дети,

Я вас поздравляю с днем мира,

И счастья желаю планете.

***

Три найсолодші літери в житті –

Як колискову, що співала мати,

У стомленному самозабутті –

МИР на землі ти маєш зберігати.

***

Желаю самых добрых дней

И сногсшибательного счастья,

Чтоб мир царил в судьбе твоей,

Задор душевный не кончался!

Пусть в этот праздник сентября

Покой войдёт неслышно в двери,

И сказкой станет жизнь твоя,

Лишь только нужно в это верить!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ООН назвали "єдиний мирний шлях" для Донбасу.

За матеріалами: pozdravok.ru, doshkolenok.kiev.ua.