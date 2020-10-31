Міжнародний день Чорного моря: 10 цікавих фактів про нього

Міжнародний день Чорного моря відзначається щорічно 31 жовтня. Цього дня 1996 року Україна, Туреччина, Грузія, Болгарія, Румунія та Росія підписали Стратегічний план дій з реабілітації і захисту Чорного моря. Документ було підписано в Стамбулі після досліджень, які показали, що в результаті забруднення за 30 років у Чорному моры відбулися незворотні зміни екосистеми.

Україна – єдина держава Чорноморського басейну, де національний план захисту схвалено законодавством. Найцікавіші факти про Чорне море – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Досі немає точної інформації про походження назви Чорного моря. За однією з гіпотез, назву пов'язано з позначенням сторін світу, де "чорний" позначав північ, відповідно Чорне – північне море. За іншою, така назва пояснюється тим, що металеві предмети, надовго опущені вглиб моря, покривалися нальотом чорного кольору через вплив сірководню.

Площа Чорного моря відносно невелика – близько 422 тисяч квадратних кілометрів.

Найбільша глибина вод – 2 тисячі 212 кілометрів.

У легенді про золоте руно аргонавти мандрували за своєю здобиччю саме Чорним морем.

Лінія, яка розділяє Європу і Азію, умовно проводиться по поверхні Чорного моря – це встановлено Міжнародним географічним товариством.

У Чорному морі – десять островів. Для порівняння, в Карибському їх багато сотень.

У Чорному морі живуть акули – катрани. Їхній середній розмір – трохи більше 1 метра. Вони є досить численними, харчуються рибою, живуть зграями. Для людини катрани не є небезпечними: вони бояться людей і майже не підходять до берегів.

Також у Чорному морі живуть три види дельфінів і білочеревий тюлень (тюлень-монах).

Найнебезпечніша риба в Чорному морі – морський дракончик. Він захищається від ворогів смертельною отрутою.

У Чорному морі майже немає фауни на глибині – вода нижче 150 метрів сильно насичена сірководнем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський раніше заявив, що в Чорному морі до 2050 року буде більше пластика, ніж риби, при цьому засмічення моря починається з річок.