Міжнародний день чоловіків 2020: коли та як відзначається свято

Міжнародний день чоловіків щорічно відзначається 19 листопада. Вперше його відсвяткували в Тринідаді і Тобаго 1999 року, після чого чоловічий день став популярним і в інших країнах.

Свято припадає на листопад – місяць, присвячений чоловічому здоров'ю, коли в світі проходить акція #Movember, або "вусопад". Її мета – збільшити кількість випадків ранньої діагностики раку простати, успішного лікування та знизити смертність від цього захворювання. Детальніше про традиції Дня чоловіків і #Movember читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Вперше Міжнародний день чоловіків (International Men's Day) відзначили 1999 року в Тринідаді і Тобаго. Незабаром ідею свята підтримали в Австралії, країнах Північної та Південної Америки, Карибського басейну, Близького Сходу та Європи. Сьогодні День чоловіків визнано 59 державами світу, а також ООН і ЮНЕСКО.

Його мета – привернути увагу до проблем нерівності статей, гендерної дискримінації, важливої ролі чоловіків у родині та вихованні дітей, а також збереження чоловічого здоров'я.

Як стверджують організатори свята, Міжнародний чоловічий день відрізняється від Всесвітнього дня чоловіків, який святкують у першу суботу листопада. Так, 19 листопада не просто вітають всіх чоловіків, а швидше акцентують увагу на проблемах сильної статі та її здоров'ї.

У День чоловіків прийнято влаштовувати різні заходи в школах та вишах, тематичні семінари, програми на телебаченні й радіо, походи, демонстрації, круглі столи тощо. Формат заходів є індивідуальним і залежить від країни, що відзначає свято.

Примітно, що Міжнародний день чоловіків припадає на листопад – місяць, присвячений у світі чоловічому здоров'ю та відомий як Movember, або "вусопад" (з англ. Moustache – вуса і november – листопад). У межах цієї акції чоловіки в різних країнах в листопаді відпускають вуса та бороди.

Мета #Movember – "змінити обличчя чоловічого здоров'я", тобто збільшити кількість випадків ранньої діагностики раку простати, успішного лікування та знизити смертність захворювання.

Так, рак простати вважається одним з найпоширеніших онкологічних захворювань у чоловіків. За даними Національного інституту раку, в Україні щорічно фіксується понад 7 тисяч випадків раку передміхурової залози, який забирає життя більше 3 тисяч чоловіків.

Як підкреслює Центр громадського здоров'я України, рак простати може жодним чином не проявляти себе на ранніх стадіях, але за наявності таких симптомів необхідно звернутися до лікаря:

порушення та розлади сечовипускання;

хвороблива еякуляція;

домішки крові в сечі / спермі;

біль у спині, стегні або тазі, який не минає.

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