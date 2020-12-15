Міжнародний день чаю: 7 дивовижних фактів про напій

Анна Паскевич Свята 08:00, 15.12.2020

У вівторок, 15 грудня, у світі відзначається Міжнародний день чаю. Це неофіційне свято, ініціатором якого 2005 року виступив індійський Центр з освіти і спілкування.

Мета свята – привернути увагу до проблем працівників чайної промисловості, продажу та популяризації чаю в світі. Найцікавіші факти про напій читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Цікаві факти про чай

  • За китайською легендою, чай 2737 року до н. е. винайшов імператор Шень-нун, коли в котел з окропом випадково впали кілька листочків чайного дерева. Відвар вийшов приємним на смак і помітно бадьорив.

  • До середини 19-го століття постачальником чаю був виключно Китай. Нині він залишається лідером виробництва, лише трохи йому поступається Індія.

Чайна плантація в Індії
Pixabay

  • Китай – єдина країна, яка виробляє жовті, білі чаї, улун і пуер.

  • Чай збирають вручну. Ця праця досить копітка і монотонна: на виготовлення одного кілограма сухого чаю потрібно зібрати чотири кілограми чайного листя.

  • Всього налічується близько 1,5 тисячі видів чаю.

До середини 19-го століття постачальником чаю був виключно Китай
Pixabay

  • Чорний і зелений чаї отримують з листя одного чайного куща. Зелений спочатку фіксується парою, близько двох днів окислюється, а потім піддається нагріву. Чорний, у свою чергу, відправляють на повну ферментацію на два тижні – місяць.

  • В Азії чай використовують як спеції. У Тибеті свіже листя чаю додають до супів, а в Бірмі – до салатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фізики з'ясували, чому чай, приготований у мікрохвильовці, виходить несмачним.

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