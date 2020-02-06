Міжнародний день бармена: яскраві привітання зі святом

Міжнародний день бармена відзначається щорічно 6 лютого. Саме в цей день католики вшановують пам'ять святого Аманда – покровителя виноробів, пивоварів і барменів.
В Україні своє професійне свято бармени відзначають починаючи з 2008 року. OBOZREVATEL же підготував найкращі привітання з Днем бармена.
Міжнародний день бармена
День бармена – привітання у віршах
Маргариту і Дайкірі,
Космополітен, Май Тай
Ти зробив, а це значить
Смакота - налітай!
Будь таким же безтурботним
І веселим, і природнім!
Ми тебе всі вітаємо
З Днем твоїм міжнародним!
***
При створенні коктейлів
Ти покажеш майстер-клас!
Найкращий, найспритніший,
Супер-бармен ти у нас!
Ми бажаємо в житті щастя,
Здоров'я, удачі, любові
І "зелененьких" побільше,
Прихильності до тебе долі!
***
Твої коктейлі прибирають
Проблеми трудового дня,
Кого - трохи освіжають,
Кого - дурманять і п'янять.
Ти знаєш, як змішати джин-тонік,
Влаштувати соків феєрверк.
Так нехай же за твою роботу
Тебе чекають радість, щастя, сміх.
Міжнародний день бармена
День бармена – привітання в прозі
Як можна привітати бармена? Бармена можна привітати, запропонувавши йому змішати коктейль... Нехай змішування коктейлів (і не тільки) стане найприємнішою, найлегшою і найбільш оплачуваною справою, завжди доставляючи вам позитивні емоції та багато-багато грошей!
***
У тебе сьогодні професійне свято - день бармена! Я пишаюся тим, що мій друг володіє професією, прославленою сотнями фільмів і пісень! Що ти, як ніхто інший, вмієш і уважно слухати, і весело пожартувати, і однією фразою завоювати прихильність незнайомої людини! Щиро вітаю тебе!
***
Вітаю з міжнародним днем бармена! Нехай талант "алхіміка" розвивається і насичується новими чудовими поєднаннями і смаками. Експериментуйте, пробуйте нові послідовності і наповнювачі, частіше посміхайтеся і радійте позитивним емоціям від своїх шедеврів. Успіхів, великих досягнень і любові!
День бармена – листівки
Міжнародний день бармена
Міжнародний день бармена
Міжнародний день бармена
Міжнародний день бармена
Міжнародний день бармена
Міжнародний день бармена
День бармена – відео-привітання
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