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7 лютого • оновлено в 09:10
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Міжнародний день бармена: яскраві привітання зі святом

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Міжнародний день бармена відзначається щорічно 6 лютого. Саме в цей день католики вшановують пам'ять святого Аманда – покровителя виноробів, пивоварів і барменів.

В Україні своє професійне свято бармени відзначають починаючи з 2008 року. OBOZREVATEL же підготував найкращі привітання з Днем бармена.

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

День бармена – привітання у віршах

Маргариту і Дайкірі,

Космополітен, Май Тай

Ти зробив, а це значить

Смакота - налітай!

Будь таким же безтурботним

І веселим, і природнім!

Ми тебе всі вітаємо

З Днем твоїм міжнародним!

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***

При створенні коктейлів

Ти покажеш майстер-клас!

Найкращий, найспритніший,

Супер-бармен ти у нас!

Ми бажаємо в житті щастя,

Здоров'я, удачі, любові

І "зелененьких" побільше,

Прихильності до тебе долі!

***

Твої коктейлі прибирають

Проблеми трудового дня,

Кого - трохи освіжають,

Кого - дурманять і п'янять.

Ти знаєш, як змішати джин-тонік,

Влаштувати соків феєрверк.

Так нехай же за твою роботу

Тебе чекають радість, щастя, сміх.

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

День бармена – привітання в прозі

Як можна привітати бармена? Бармена можна привітати, запропонувавши йому змішати коктейль... Нехай змішування коктейлів (і не тільки) стане найприємнішою, найлегшою і найбільш оплачуваною справою, завжди доставляючи вам позитивні емоції та багато-багато грошей!

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***

У тебе сьогодні професійне свято - день бармена! Я пишаюся тим, що мій друг володіє професією, прославленою сотнями фільмів і пісень! Що ти, як ніхто інший, вмієш і уважно слухати, і весело пожартувати, і однією фразою завоювати прихильність незнайомої людини! Щиро вітаю тебе!

***

Вітаю з міжнародним днем бармена! Нехай талант "алхіміка" розвивається і насичується новими чудовими поєднаннями і смаками. Експериментуйте, пробуйте нові послідовності і наповнювачі, частіше посміхайтеся і радійте позитивним емоціям від своїх шедеврів. Успіхів, великих досягнень і любові!

День бармена – листівки

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

День бармена – відео-привітання

Раніше OBOZREVATEL розповідав про рецепти корисних взимку зігріваючих коктейлів.

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
свята
Місце
Україна
Тег
свято
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Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
В России эта профессия тоже ценится
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