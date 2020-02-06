Міжнародний день бармена: яскраві привітання зі святом

Міжнародний день бармена відзначається щорічно 6 лютого. Саме в цей день католики вшановують пам'ять святого Аманда – покровителя виноробів, пивоварів і барменів.

В Україні своє професійне свято бармени відзначають починаючи з 2008 року. OBOZREVATEL же підготував найкращі привітання з Днем бармена.

Міжнародний день бармена

День бармена – привітання у віршах

Маргариту і Дайкірі,

Космополітен, Май Тай

Ти зробив, а це значить

Смакота - налітай!

Будь таким же безтурботним

І веселим, і природнім!

Ми тебе всі вітаємо

З Днем твоїм міжнародним!

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***

При створенні коктейлів

Ти покажеш майстер-клас!

Найкращий, найспритніший,

Супер-бармен ти у нас!

Ми бажаємо в житті щастя,

Здоров'я, удачі, любові

І "зелененьких" побільше,

Прихильності до тебе долі!

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Твої коктейлі прибирають

Проблеми трудового дня,

Кого - трохи освіжають,

Кого - дурманять і п'янять.

Ти знаєш, як змішати джин-тонік,

Влаштувати соків феєрверк.

Так нехай же за твою роботу

Тебе чекають радість, щастя, сміх.

Міжнародний день бармена

День бармена – привітання в прозі

Як можна привітати бармена? Бармена можна привітати, запропонувавши йому змішати коктейль... Нехай змішування коктейлів (і не тільки) стане найприємнішою, найлегшою і найбільш оплачуваною справою, завжди доставляючи вам позитивні емоції та багато-багато грошей!

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У тебе сьогодні професійне свято - день бармена! Я пишаюся тим, що мій друг володіє професією, прославленою сотнями фільмів і пісень! Що ти, як ніхто інший, вмієш і уважно слухати, і весело пожартувати, і однією фразою завоювати прихильність незнайомої людини! Щиро вітаю тебе!

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Вітаю з міжнародним днем бармена! Нехай талант "алхіміка" розвивається і насичується новими чудовими поєднаннями і смаками. Експериментуйте, пробуйте нові послідовності і наповнювачі, частіше посміхайтеся і радійте позитивним емоціям від своїх шедеврів. Успіхів, великих досягнень і любові!

День бармена – листівки

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена

День бармена – відео-привітання

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