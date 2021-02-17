Микола Студений: головні традиції та заборони свята

У середу, 17 лютого, православні віряни в Україні та інших країнах шанують пам'ять преподобного Миколая Сповідника, ігумена Студійського, що жив у 9 столітті.

У народному календарі цей день відомий як Микола Студений, Микола Морозний, Миколині морози – на цей час зазвичай припадали сильні холоди. Про головні традиції і заборони свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто такий Микола Студит

Микола Студит (Микола Сповідник) народився 793 року в Кідонії на острові Крит. З 10 років виховувався в Студійському монастирі, а пізніше був пострижений у його ченці. За часів іконоборства він і преподобний Феодор Студит виступали на захист іконошанування і 814 року за наказом імператора Візантії Льва V Вірменина були заарештовані, жорстоко висічені і кинуті до в'язниці. Після смерті імператора 820 року в'язнів звільнили та перевели в монастир поблизу Константинополя.

Через дев'ять років Микола Сповідник знову зазнав гонінь іконоборців. 846 року його було поставлено ігуменом монастиря Студійського, але через три роки він відмовився від цієї посади, щоб віддатися безмовності. Згодом він ще двічі був ігуменом. Помер Микола Студит 868 року в Константинополі. До його спадщини відносять деякі рукописи Студійського монастиря.

Микола Сповідник піддавався гонінням іконоборців pravoslavie.ru

Микола Студений: традиції

У народі день 17 лютого відомий також як Вовчий сват. Люди казали, що в цей час у лісі в самому розпалі – весілля в звірів. Без особливої потреби намагалися не виходити з дому, щоб не попастися на шляху дикої тварини.

Миколою Студеним свято прозвали неспроста: рідко в цей день не було морозів. "На Миколу морози б'ють", "На Студеного Миколу снігу навалить гору", – свідчать про це старовинні приказки.

Жінки присвячували день роботі по дому: чистили хлів, доглядали за тваринами, читали спеціальні молитви над ними, щоб захистити від звірів з лісу.

Микола Студений: 17 лютого рідко не було морозів Pixabay

Що не можна робити 17 лютого

Полювати, а також стригти нігті, волосся і митися – прикмета до нещастя.

Збиратися в далеку дорогу. Якщо поїздку відкласти не можна, потрібно щиро помолитися святому Миколаю.

Виходити з дому без особливої потреби.

Прикмети 17 лютого

Довгі гілки ялини хиляться до землі – до хуртовини, випрямляються – на гарну погоду.

Листяний ліс чорніє – до відлиги.

Вважається, що народженим 17 лютого покровительствує сам Миколай Чудотворець. Їм слід носити турмалін або андалузит.

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