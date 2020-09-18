Михайлове чудо 2020: що категорично не можна робити в свято

Михайлове чудо відзначається щорічно 19 вересня. Це свято присвячене спогаду про перше чудо архангела Михаїла, коли святий з'явився під час нападу язичників на храм у Хонех.

У народі цього дня влаштовували гуляння, які завершувалися щедрими застіллями. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам докладніше дізнатися про традиції, історії, прикмети й заборони свята.

Михайлове чудо: історія свята

Архангел Михаїл згадується ще в Старому Завіті. Саме він стоїть на чолі війська Божого. За переказами, архангел переконав янголів боротися в ім'я Господа Бога з дияволом. Військо Боже святкувало перемогу: біси були навіки вигнані до пекла.

Свято Михайлове чудо присвячено подіям, що мали місце в IV столітті. Так, у Хонех у Фрігії (зараз територія Туреччини) жив християнин на ім'я Архип. Чоловік вирощував німу доньку і гаряче молився Богу про її зцілення.

Одного разу під час молитви до нього з'явився архангел Михаїл і сповістив про цілюще джерело: якщо дівчина вип'є води з нього, то зможе говорити. Так і трапилося. Тоді чоловік спорудив на честь архангела Михаїла храм поблизу джерела, де служив сам більш як 60 років. До храму приходили люди: послухати проповіді Архипа, випити святої води, зцілитися і прийняти християнство.

Архангел Михаїл стоїть на чолі війська Божого Фото: luckclub.ru

Це не сподобалося язичникам, які жили неподалік. Вони вирішили зруйнувати храм і змінили русло двох річок, що протікали неподалік, щоб знести храм потоком води.

Архип став молитися покровителю, і знову трапилося диво: з'явився архангел Михаїл і мечем розрубав скелю, зробивши в ній розколину, і вода пішла під землю. Відтоді іновірці більше не наближалися до храму.

На іконах Архистратиг Михаїл зображується з мечем у руках. У християнській літературі зазначено, що архангел супроводжує душі померлих, вимолюючи прощення тим, хто покаявся, у Господа, направляючи їх до раю. Михаїл також знає все про діяння кожної людини, оскільки завідує "Великою книгою доль".

На іконах Архистратиг Михаїл зображується з мечем у руках Фото: Wikipedia

Традиції свята

На Михайлове чудо в храмах правлять службу, запалюють спільну свічку. Біля ікони Архистратига моляться про здоров'я, про зцілення від лихоманки, виконання заповітного бажання. Вважається, що молитви мають особливу силу 19 вересня, і, якщо щиро звернутися до Михаїла за допомогою, він обов'язково почує.

У народі до архангела Михаїла ставилися з великою пошаною; у Михайлове чудо відмовлялися від будь-якої роботи. Працю в полі і по дому намагалися перенести на інший день, бо знехтувати цією забороною означало накликати на себе неприємності.

У свято влаштовувалися братчини і гуляння, було прийнято ходити один до одного в гості. Існував звичай навмисно посваритися через дрібницю, а потім за столом помиритися і побрататися, щоб потім не лаятися весь рік.

У свято біля ліжка хворого запалюють свічку і читають молитви за здоров'я, вірячи в його зцілення.

Дівчата на Михайлове чудо ворожили: всією компанією пекли святковий пиріг і в ньому запікали каблучку. Кому вона попадеться – та й вийде першою заміж.

Вважається, що в Михайлове чудо молитви мають особливу силу Фото: Pixabay

Прикмети на 19 вересня

Листя осики падають горілиць – до студеної зими; виворотом догори – до теплої.

Наполовину виворотом, наполовину горілиць – зима очікується помірна.

Береза жовтіє спочатку знизу – пізно весна прийде, зверху – ранньою буде.

Якщо до Михайлова чуда листя з дерев ще не сиплеться – до холодної зими.

Що не можна робити на Михайлове чудо

Працювати: "На Михайла не можна працювати – Бог покарає". Так, великим гріхом вважається сіяти, орати, викопувати овочі, рубати дрова, виконувати важку хатню роботу, пекти хліб і пироги.

Сперечатися, сваритися, лаятися, конфліктувати – краще в усьому шукати компроміс.

На Михайлове чудо стежили за прикметами, що передбачити погоду Фото: Pixabay

Молитва архангелу Михаїлу

Господи Боже Великий Царю, Безначальный!

Посли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъятии мя от враг моих видимых и невидимых.

О, Господень Михаиле Архангеле! демонов сокрушителю: запрети всем врагам борющимся со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицеем ветра.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестокрылатый первый княже , воеводо небесных сил Херувим и Серафим. О, угодный Михаиле Архангеле, буди ми помощник во всех обидах, в скорбях, печалях; в пустынях, на распутьях, на реках и на морях – тихое пристанище. Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от всяких прелестей диавольских, егда услыша мя грешнаго раба своего (имя) молящегося тебе и призывающаго тебя и призывающаго имя твое святое: ускори на помощь мне и услыши молитву мою.

О, великий Архангеле Михаиле! Победи вся противящееся мне силою Честнаго и Животворящаго Небеснаго Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и святых апостолов, святаго пророка Божия Илии, святителя Николая Чудотворца, святаго Андреа юродиваго, святых великомучеников Никиты и Евстафия, преподобных отец и святых святителей, мучеников и всех святых Небесных сил. Аминь.

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