Михайлове чудо 2020: найкращі привітання та листівки

Православні віряни 19 вересня відзначають Михайлове чудо. Цього дня вшановують архангела Михайла, згадуючи його перше чудо.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував найкращі картинки, листівки, привітання у віршах і прозі, смс та відео.

Михайлове чудо: смс, вірші та проза

Пусть день Святого Михаила

Наполнит жизнь твою добром,

Чтоб в ней гармония царила,

Пускай уютным будет дом,

Пусть в нем огонь любви горит

И придает душевных сил!

Пускай здоровьечко хранит

Всегда Архангел Михаил!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде!

***

Пусть архангел Михаил

Принесет в ваш дом удачу

И подарит новых сил,

Души сделает богаче.

Отведет печаль и зло,

От беды крылом укроет,

Только счастье и тепло

Дом ваш бережно наполнят.

***

Хай Михаїл на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

В Михайлов день желаю

Вам мира и добра,

Желаю, чтобы вера

В сердцах ваших жила.

Добрая молитва

Веру укрепляла,

Воинство Архангела

От бед оберегало.

***

В День Архангела Михаїла

Хай добро торжествує над злом,

І нехай кожен знайде в собі сили,

Як би життя не мотала, не била,

Запалювати свічки в серці своєму.

Хай уляжуться бурі і пристрасті,

Та від світла розсіється тінь,

І нехай захистить від напасті,

Осяваючи любов’ю і щастям,

Нас святий Михайло в цей день.

***

Вітаю зі святом Михайлового чуда! Бажаю, щоб Архангел зі своїми помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії – і великі, і маленькі! Нехай сонечко зігріває тебе, а рідні люди – люблять і бережуть! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози блищать на очах тільки від радості!

***

С небесным покровителем Архангелом Михаилом дай вам Бог многолетия, праведного труда, всегда благоволить в словах, поступках и помыслах! Пускай беда вас не знает, горе от вас бежит и во всем сопутствует звезда!

***

З небесним покровителем Архангелом Михаїлом дай вам Бог многоліття, праведної праці, завжди благоволити в словах, вчинках і помислах!

Листівки та картинки

Михайлове чудо: картинки Фото: Smotri.kg

Михайлове чудо: привітання зі святом Фото: Pinterest

Михайлове чудо 2020: листівка Фото: Pinterest

Відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідження показало, що щедрі й безкорисливі люди живуть довше.

За матеріалами: pozdravok.ru, 24tv.ua.