Михайлове чудо 2020: найкращі привітання та листівки
Православні віряни 19 вересня відзначають Михайлове чудо. Цього дня вшановують архангела Михайла, згадуючи його перше чудо.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував найкращі картинки, листівки, привітання у віршах і прозі, смс та відео.
Михайлове чудо: смс, вірші та проза
Пусть день Святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пускай здоровьечко хранит
Всегда Архангел Михаил!
***
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами Ангел летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде!
***
Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит новых сил,
Души сделает богаче.
Отведет печаль и зло,
От беды крылом укроет,
Только счастье и тепло
Дом ваш бережно наполнят.
***
Хай Михаїл на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
В Михайлов день желаю
Вам мира и добра,
Желаю, чтобы вера
В сердцах ваших жила.
Добрая молитва
Веру укрепляла,
Воинство Архангела
От бед оберегало.
***
В День Архангела Михаїла
Хай добро торжествує над злом,
І нехай кожен знайде в собі сили,
Як би життя не мотала, не била,
Запалювати свічки в серці своєму.
Хай уляжуться бурі і пристрасті,
Та від світла розсіється тінь,
І нехай захистить від напасті,
Осяваючи любов’ю і щастям,
Нас святий Михайло в цей день.
***
Вітаю зі святом Михайлового чуда! Бажаю, щоб Архангел зі своїми помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії – і великі, і маленькі! Нехай сонечко зігріває тебе, а рідні люди – люблять і бережуть! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози блищать на очах тільки від радості!
***
С небесным покровителем Архангелом Михаилом дай вам Бог многолетия, праведного труда, всегда благоволить в словах, поступках и помыслах! Пускай беда вас не знает, горе от вас бежит и во всем сопутствует звезда!
***
З небесним покровителем Архангелом Михаїлом дай вам Бог многоліття, праведної праці, завжди благоволити в словах, вчинках і помислах!
Листівки та картинки
Відео з привітаннями
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідження показало, що щедрі й безкорисливі люди живуть довше.
За матеріалами: pozdravok.ru, 24tv.ua.