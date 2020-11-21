Михайлів день: що категорично не можна робити 21 листопада

У суботу, 21 листопада, православні віряни відзначають Собор Архістратига Михаїла й іншиx Небесних Сил безтілесних.

У народі свято відоме як Михайлів день. За давніх часів його пов'язували з початком зими, також стежили за прикметами, щоб передбачити погоду на майбутні зиму і весну. Детальніше про свято читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Архангел Михаїл вважається головним воїном у битві небесних сил зі злом. За переказами, саме він переконав ангелів битися в ім'я Бога з дияволом. Військо Боже перемогло, і біси були назавжди вигнані в пекло.

Святий архістратиг Михаїл також вважається головним людським захисником. До нього звертаються з проханнями про захист, допомогу і порятунок.

На іконах Михайло зображується з мечем у руках. За переказами, святий супроводжує душі померлих, а для тих, хто покаявся, вимолює прощення у Бога, направляючи їх до раю. Михайло також завідує "Великою книгою доль", тому знає все про кожного з людей на землі.

У Собор Архістратига Михаїла віряни ходять до церкви, щоб помолитися за здоров'я рідних і близьких.

Прийнято накривати святковий стіл і збиратися за ним з близькими. У народі вважалося, що чим щедріший і багатший стіл, тим задоволенішим буде Михайло.

Свято ідеально підходить для того, щоб забути всі старі образи і помиритися з тими, з ким коли-небудь були сварки.

На Михайла існувала традиція варити пиво. Називалося воно "михайлівське пиво".

У Михайлів день задобрювали барабашку – залишали для нього в хліві ситну вечеря, примовляючи хороші слова.

Іній з ранку – до сніжної зими, туман – до теплої.

Ясна погода – до настання сильних морозів.

Мокрий сніг на Михайла – весна буде дощовою.

На ялинках мало шишок, а на дубах багато жолудів – зима буде тепла.

Сніг йде – до снігопаду на Великдень.

Мити голову – за повір'ям, можна весь розум вимити.

Різати, рубати, шити, ткати – краще зовсім не брати в руки колючо-ріжучі предмети. Вважається, що так можна накликати гнів архангела Михайла.

Працювати заради користі – казали, що Михайло може покарати за неповагу до себе.

Сваритися, лаятися, сперечатися, злитися, конфліктувати, лихословити.

Відмовляти у відповідь на прохання про допомогу.

Якщо приснився гарний сон на Михайла, не можна розповідати про нього, – інакше не збудеться.

За допомогою цієї молитви у архістратига Михаїла просять допомоги від злих сил.

О, святий Михаїле Архангеле, помилуй нас, грішних, що потебують твого заступництва, збережи нас, рабів Божих (імена), від всіх видимих ​​і невидимих ​​ворогів, паче же підкріпи від жaху смeртного і від збентеження диявoльського і сподоби нас неганебно постати Творцеві нашому в годину страшного і праведного Суду Його. O Всесвятий, великий Михаїле Архистратиже! Не погорди нас, грішних, що моляться тобі про допомогу і заступництво твоє в віці цім і в майбутньому, але сподоби нас там разом з тобою славити Отця і Сина і Святого Духа на віки віків.

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