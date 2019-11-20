Михайлів день 2019: що не можна робити в свято

Михайлів день православні слов'яни відзначають 21 листопада. Це свято віддає шану Архангелу Михаїлу, його також називають Михайловим чудом.

Архангел Михаїл – один із найбільш шанованих святих у вірян. OBOZREVATEL нагадає своїм читачам про історію, традиції і заборони цього свята.

Михайлів день 2019: історія свята

фото: Nastroy.net

Архангел Михаїл вважається вождем небесних сил, тобто Архістратигом. Він є головним воїном у битві добра і зла – він переміг сатану.

Святкування цього дня пов'язано з дивом, яке трапилося в 4 столітті. Це історія про храм, який був побудований на ім'я Архістратига Михаїла неподалік від міста Єраполя в подяку за зцілення німої дівчинки. Поблизу споруди протікало цілюще джерело. Архангел Михаїл прийшов уві сні до батька дівчинки і сказав, що якщо вона вип'є води з джерела, то зможе говорити. Так і було. Сім'я на знак вдячності відразу хрестилася й звела храм на пам'ять про неймовірну подію.

фото: foma.ru

Саме диво, яке ознаменувало Михайлів день, трапилося значно пізніше: язичники хотіли зруйнувати храм і проповідника Архипа, що служив там. За переказами, невірні з'єднали дві гірські річки в одне русло і направили потік до храму. Але Архип молився Архістратигу Михаїлу, щоб уникнути лиха.

Молитви проповідника були почуті. Архангел Михаїл з'явився в Єраполі й жезлом відкрив у горі широку розколину, звелівши водам бурхливого потоку спрямуватися туди. Так храм залишився цілий і неушкоджений, а язичники піддалися паніці й втекли. Святий Архип і інші християни дякували Господу і Архістратигу Михаїлу за диво.

Михайлів день 2019: традиції свята

фото: pinterest.com

У Михайлів день варто звертатися до архангела Михаїла з проханням про захист від лукавого, темних сил, ворогів і просто злих людей. Раніше на Михайлів день 21 листопада влаштовували великі гуляння на кілька днів. Це пояснюється тим, що незабаром після свята починався Різдвяний піст і наші предки поспішали наїстися досхочу.

Також зберігся звичай починати Михайлів день з ранкової служби в церкві. Щоб не піддатися поганим намірам, можна провести в молитвах увесь день. На Михайлове чудо також можна поставити свічку в храмі і звернутися до Архістратига Михаїла з проханням.

Михайлів день 2019: що не можна робити в свято

фото: "Правмір"

Наші предки вважали, що в Михайлів день не можна працювати. Якщо ж піти проти традицій, то вважалося, що справ могло навалитися ще більше, ніж зазвичай, або плани взагалі могли зірватися.

Також у народі вважається, що в Михайлів день кожна людина отримує по заслугах, тому грішники можуть отримати цього дня покарання згори.

Архангел Михаїл. Ікона фото: mitsucam.ru

Є, за повір'ями, й інші заборони:

– мити голову – так можна "змити розум";

– сваритися і навіть підвищувати голос – це свято – кращий день для примирення;

– рубати сокирою, різати ножем або ткати, щоб Михайло не образився;

– робити роботу в корисливих цілях – за таке Михайло може покарати;

– відмовляти у допомозі нужденним.

Михайлів день: приказки та прикмети

фото: volynnews.com

З Михайлова дня зима стоїть, земля мерзне.

З дня Михайла Архангела зима морози кує.

З Архістратига Михаїла худобу заганяють на зимовий корм.

Якщо Михайло в снігу, то і Великдень в снігу, а немає – то і немає.

Не те дивно, що пиво зварено, а те дивно, що не випито.

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