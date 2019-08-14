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Медовий спас: як привернути кохання та зробити оберіг

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У середу, 14 серпня, православні християни відзначають Медовий Спас. Освячені в цей день продукти мають цілющі властивості. Мед і вода допоможуть зміцнити імунітет на весь рік, а букет трав стане надійним оберегом. У народі також знають, що цей день сприятливий для дівчат, які хочуть отримати увагу хлопців.

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Оберіг на цілий рік: які трави освячувати на Маковея

OBOZREVATEL зібрав обряди, які проводили на Маковія, щоб привернути любов і захистити себе від злого впливу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На свята Маковея можна привернути в життя любов

На свята Маковея можна привернути в життя любов

dpchas.com

Після приходу з церкви мати може благословити дочку. Для цього матері треба взяти освячений букет і промовити такі слова: "Нехай твоя доля буде така гарна, як квітка, і така щаслива, як ти зараз, мов прийшла із судженим додому".

Квітки і мак після цього треба покласти біля ікони. Такий ритуал захистить від злого впливу і допоможе привернути до свого життя любов.

Освячений на Медового Спаса мак господині зберігали для Святої вечері на Різдво, він є обов'язковим компонентом святкової страви – куті.

Крім того, цей мак використовували дівчата, які хотіли приворожити хлопця. Маком треба обсіяти хлопця тричі, промовляючи пошепки: "Щоб ти мене покинув, коли збереш навколо себе цей мак".

Жінкам, які хочуть мати дітей, на Медовий Спас треба вмитися колодязною водою та сказати наступні слова: "Згадай, Спас, про всіх про нас, пошли кому радість, кому достаток, а мені – дитя. Хай буде так! Амінь!"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що категорично заборонено робити на свято Маковія.

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