Медовий Спас 2020: сильні молитви, які варто читати на свято

Анна Паскевич Свята 09:00, 14.08.2020

Православні віряни 14 серпня відзначають Медовий Спас – свято, з якого починається Успенський піст – суворий пост, присвячений пам'яті про Успіння Пресвятої Богородиці.

Цього дня в церквах проходять традиційні богослужіння; християни вшановують пам'ять трьох святинь: Животворящого Хреста Господнього, образу Спасителя та ікони Володимирської Божої Матері. До свята OBOZREVATEL підготував молитви, які варто читати в Медовий Спас.

Молитви читаються щиро, з вірою. Добре прочитати їх всією сім'єю.

Походження (винесення) Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього
(Фото: pravoslavie.ru

Молитва Чесному Хресту "Да воскресне Бог"

Цю молитву називають однією з найсильніших, вона захищає від зла, біди та небезпек. Нею ми звертаємося до Бога з проханням захистити нас від темних сил.

Відомо, що Ісус Христос після своєї смерті на хресті зійшов у пекло, щоб вивести звідти праведників, смертю смерть подолав та переміг пекло. Тому, якщо ми самі не в силах подолати зло, ми звертаємося до Спасителя, Який врятував нас і викупив нас ціною своєї смерті на Хресті.

При читанні молитви Животворящого Хреста Господнього знаменують себе хрестом.

Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від Лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп’ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов, і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супротивника. О, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою Владичицею, Дівою Богородицею, і з усіма святими навіки. Амінь.

Молитва Всемилостивому Спасу та Пресвятій Богородиці

Владыко Господи Святый, в Вышних живый и всевидящим Твоим оком призираяй на всю тварь! Тебе приклоняем выю души и тела, Тебе молимся, Святе святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови вся ны, и прости нам всякое согрешение вольное и невольное, словом или делом содеянное. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы сокрушенныя души во очищение многих грехов наших, даруй велию Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, яко благословено и препрославлено есть Имя Твое ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які традиції існують в Медовий Спас, а також що не можна робити цього дня.

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