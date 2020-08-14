Медовий Спас 2020: що обов'язково потрібно зробити в свято

У п'ятницю, 14 серпня, православні християни святкують Перший Спас (або Медовий Спас, Маковий Спас, Маковія).

Церква цього дня відзначає Походження Чесних древ животворящого Хреста Господнього, свято Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці, а також день пам'яті святих мучеників Макавеїв зі Старого Завіту та перший день Успенського посту. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що важливо зробити в свято.

Що потрібно зробити в Медовий Спас?

Рекомендується відвідати церкву: за традицією в цей день проводиться молебень і хресний хід. Люди шанують святині за їхні чудотворні властивості і багатовікову історію.

У Медовий Спас варто відвідати церкву Фото: Pixabay

Вважалося, що з цього дня бджоли більше не несуть мед. На Маковея бджолярі діставали з вуликів перші медові стільники і святили їх у церкві. Вірили, що зібраний в цей час мед є цілющим.

Православні віряни обов'язково освячують у церкві мед нового врожаю перед тим, як його спробувати: це буде запас на рік, який допоможе під час хвороб і зимових морозів.

Також прийнято святити букети з червоного маку та інших квітів і трав: м'яти, волошок, чебрецю, чорнобривців, календули. Їх прийнято висушувати і зберігати, а в разі хвороби готувати відвари для купання. Крім того, прийнято святити мак нового врожаю та інші сезонні овочі і фрукти.

На Маковея в церкві прийнято святити букети маку та інших квітів і трав Фото: Pixabay

У цей світлий день прийнято надавати допомогу ближнім: варто звернути увагу на одиноких людей, вдів, пенсіонерів і всіх, хто потребує підтримки.

У Медовий Спас господині готують страви з меду і маку. Наші предки вірили, що якщо загадати бажання перед тим, як з'їсти мед, воно обов'язково здійсниться.

Медовий Спас – це перший день Успенського посту. Тому святковий стіл досить скромний: не можна їсти м'ясо, молоко, рибу, яйця і страви з них. Дозволяються ягоди, фрукти, горіхи, мед і булочки з маком. Також господині печуть медові коржики, пряники і печива; в народі прийнято пригощати один одного медом.

У Медовий Спас бджолярі дістають стільники з вуликів і святять їх у церкві Фото: Pixabay

Освячену в церкві головку маку кладуть дитині під подушку: за прикметою, це захистить її від пристріту.

Медовий Спас називають ще Спас на воді: за повір'ям, всі водойми в це свято очищають душу і тіло від гріхів і хвороб. Тому купалися самі, а також омивали домашню худобу.

Всі старі колодязі цього дня чистили, а нові освячували. Люди також йшли хресним ходом до водойм і джерел, де освячували воду.

У Перший Спас в православних храмах проходять святкові богослужіння Фото: Pixabay

У минулі часи люди вірили, що в Медовий Спас жінкам прощаються всі незамолені гріхи. Однак при цьому жінка має сама себе пробачити, щоб отримати прощення від Бога.

Хрещення дитини на Медовий Спас вважається добрим знаком: вона буде здоровою і міцною.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що не можна робити в Медовий Спас, а також про традиції, історію і прикмети свята.