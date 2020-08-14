Медовий Спас 2020: що обов'язково потрібно зробити в свято

У п'ятницю, 14 серпня, православні християни святкують Перший Спас (або Медовий Спас, Маковий Спас, Маковія).

Церква цього дня відзначає Походження Чесних древ животворящого Хреста Господнього, свято Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці, а також день пам'яті святих мучеників Макавеїв зі Старого Завіту та перший день Успенського посту. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що важливо зробити в свято.

Рекомендується відвідати церкву: за традицією в цей день проводиться молебень і хресний хід. Люди шанують святині за їхні чудотворні властивості і багатовікову історію.

Вважалося, що з цього дня бджоли більше не несуть мед. На Маковея бджолярі діставали з вуликів перші медові стільники і святили їх у церкві. Вірили, що зібраний в цей час мед є цілющим.

Православні віряни обов'язково освячують у церкві мед нового врожаю перед тим, як його спробувати: це буде запас на рік, який допоможе під час хвороб і зимових морозів.