Коли Медовий Спас 2020: історія, традиції і заборони на Маковея

Медовий Спас відзначається щорічно 14 серпня. 2020 року свято припадає на п'ятницю. Інші назви – Перший Спас, або Маковія.

Православні віряни цього дня вшановують пам'ять трьох святинь: Животворящого Хреста Господнього, образу Спасителя та ікони Володимирської Божої Матері. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про традиції свята, його історії, прикмети і заборони.

У Медовий Спас відзначається Винесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього Фото: mari.eparhia.ru

Історія свята

Свято Походження (Винесення) Чесних Древ Животворящого Хреста Господня прийшло до нас з Візантії і було присвячене перенесенню збереженої частини хреста Господнього з імператорського палацу до храму Софії.

У 9-му столітті Константинополь знемагав від сильної спеки, містом поширювалися інфекційні захворювання. Протягом двох тижнів люди носили святиню вулицями, за допомогою хреста освячували воду, щоб вона стала чистішою, щоб пішли дощі, – і хвороби відступали.

У Київській Русі свято збігалося з початком збору врожаю меду, тому в народі йому дали назву Медовий Спас. А назва Маковій з'явилася завдяки тому, що в цей час починається збір маку.

Свято Винесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господня прийшло до нас з Візантії Фото: moleben-online.ru

Традиції свята

У Перший Спас віряни вирушають на традиційне богослужіння, освячують мед, воду, букети з червоного маку та інших квітів. Їх прийнято висушувати і зберігати, а в разі хвороби готувати відвари для купання.

Медовий Спас – це також перший день Успенського посту. Тому святковий стіл є досить скромним: не можна їсти м'ясо, молоко, рибу, яйця та страви з них. Дозволяються ягоди, фрукти, горіхи, мед і булочки з маком. Також господині печуть медові коржики, пряники і печива; у народі прийнято пригощати один одного медом.

Вважалося, що з цього дня бджоли більше не несуть мед. На Маковія бджолярі діставали з вуликів перші медові стільники і святили їх у церкві. Вірили, що зібраний у цей час мед є цілющим.

У Медовий Спас у православних храмах проводяться традиційні богослужіння Фото: podolsk-sobor.ru

Прикмети на 14 серпня

Який Маковей – таке й Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня).

Олені у воду заходять – більше в річках купатися не можна.

Великі ягоди малини 14 серпня – прийшла пора посіву озимих.

Троянди відцвіли – скоро настануть холоди.

14 серпня йде дощ – не варто нічого сіяти, інакше врожаю не буде.

На Маковія вітряна погода – до сніжної і морозної зими.

Назва Маковій з'явилося завдяки тому, що в Медовий Спас зазвичай починається збір маку Фото: Pixabay

Що не можна робити в Медовий Спас?

На Маковея починається суворий Успенський піст, тому варто вживати лише пісну їжу.

Не можна сваритися, лаятися, лихословити, бажати комусь зла та взагалі допускати дурні думки.

У Медовий Спас під забороною галасливі святкування, гучні розмови, крики.

Після 14 серпня, за повір'ям, не можна купатися, бо вже минув Ільїн день.

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