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Медовий спас 2019: що не можна робити в це свято

1.6т Читати матеріал російською

14 серпня православні християни святкують Медовий Спас, у народі — Маковія. В цей день у храмах освячують воду і мед на знак подяки Богу за новий урожай.

З цього дня також починається Успенський піст. Він триватиме два тижні. У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість, що заведено і чого не можна робити в Медовий Спас.

Медовий спас 2019: що не можна робити в це свято

Фото: podrobnosti.ua

Що заведено робити на Медовий Спас

  • На Медовий Спас заведено святити мак, букети з польових квітів, мед і воду.

  • Пасічникам потрібно почати викачувати мед, інакше сусідські бджоли весь мед вкрадуть.

  • Господині повинні випекти шуліки.

  • Освячений мед на Маковія володіє цілющою силою, тому його прийнято зберігати біля ікон і давати хворим.

  • Освячені маковійчики — букети з макових головок, квітів і трав — зберігають у будинку як оберіг.

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Медовий спас 2019: що не можна робити в це свято

Фото: unian.net

Чого не можна робити на Медовий Спас

  • У цей день починається строгий Успенський піст, тому потрібно дотримуватися правил харчування.

  • Не потрібно працювати і прибирати в будинку. Як і в будь-яке церковне свято, люди повинні відпочивати.

  • Під час Медового Спаса не можна злитися і лаятися. Вважається, що в цей день всі негативні побажання на адресу інших людей повернуться сторицею.

  • Також не можна в цей день голосно говорити, шумно святкувати.

Зазначимо, що серпень традиційно багатий на православні свята, у цьому місяці віряни відзначатимуть одразу три Спаса. OBOZREVATEL зібрав інформацію про свята, дати і пов'язані з ними традиції.

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