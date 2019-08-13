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Медовий Спас 2019: прикмети 14 серпня

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14 серпня православні християни відзначатимуть свято Медовий Спас. У цей день прийнято освячувати в церкві мед, воду і букет-оберіг – маковійчик.

Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також якщо дотримуватися простих правил можна залучити удачу і здоров'я.

Медовий Спас 2019: прикмети 14 серпня
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У день Медового Спаса є можливість побороти будь-яку недугу, якщо помолитися Вищим Силам і вмитися водою з трьох джерел. Крім того, необхідно зібрати перший мед, але спробувати його слід тільки після освячення в церкві. Такий звичай обіцяє здоров'я і процвітання сім'ям.

Медовий Спас 2019: прикмети 14 серпня

Прикмети на Медовий Спас

  • Ніч на Медовий Спас холодна - осінь коротка, а зима близько.

  • В день свята можна знайти удачу і багатство, якщо від щирого серця допомогти ближньому, а також почастувати малозабезпечених і надати їм посильну підтримку.

  • Промокнути в сильний дощ на свято - до великої удачі на весь рік.

  • В цей день сваритися - весь рік провести в конфліктах і накликати на себе невдачі.

  • Працювати на Спас - Вищі Сили гнівити, зі здоров'ям попрощатися.

  • Зустріти Медовий Спас в неприбраному будинку - до біди.

  • У свято дитину хрестити - щасливе життя йому забезпечити.

  • На Спас все ще цвітуть кульбаби - осінь буде теплою.

  • Бажання здійсниться, якщо його загадати, а потім з'їсти ложку освяченого в церкві меду.

  • Купатися в свято - позбавляти себе удачі.

  • Урожай в майбутньому році хорошим буде, якщо зерна окропити водою з джерела або освяченого колодязя. Якщо в цей день садити - врожаю не буде.

  • У день Медового Спаса ангела закликають на допомогу.

Медовий Спас 2019: прикмети 14 серпня

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