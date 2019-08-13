Медовий Спас 2019: прикмети 14 серпня

14 серпня православні християни відзначатимуть свято Медовий Спас. У цей день прийнято освячувати в церкві мед, воду і букет-оберіг – маковійчик.

Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також якщо дотримуватися простих правил можна залучити удачу і здоров'я.

У день Медового Спаса є можливість побороти будь-яку недугу, якщо помолитися Вищим Силам і вмитися водою з трьох джерел. Крім того, необхідно зібрати перший мед, але спробувати його слід тільки після освячення в церкві. Такий звичай обіцяє здоров'я і процвітання сім'ям.

Прикмети на Медовий Спас

Ніч на Медовий Спас холодна - осінь коротка, а зима близько.

В день свята можна знайти удачу і багатство, якщо від щирого серця допомогти ближньому, а також почастувати малозабезпечених і надати їм посильну підтримку.

Промокнути в сильний дощ на свято - до великої удачі на весь рік.

В цей день сваритися - весь рік провести в конфліктах і накликати на себе невдачі.

Працювати на Спас - Вищі Сили гнівити, зі здоров'ям попрощатися.

Зустріти Медовий Спас в неприбраному будинку - до біди.

У свято дитину хрестити - щасливе життя йому забезпечити.

На Спас все ще цвітуть кульбаби - осінь буде теплою.

Бажання здійсниться, якщо його загадати, а потім з'їсти ложку освяченого в церкві меду.

Купатися в свято - позбавляти себе удачі.

Урожай в майбутньому році хорошим буде, якщо зерна окропити водою з джерела або освяченого колодязя. Якщо в цей день садити - врожаю не буде.

У день Медового Спаса ангела закликають на допомогу.

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