Масниця 2020: коли святкувати, прикмети і традиції

Масниця – це одне з найдавніших слов'янських свят, яке символізує собою прихід весни.

На Масляну прийнято пекти млинці і влаштовувати народні гуляння, які тривають весь святковий тиждень. Завершується Масляна Прощеною неділею, після чого починається Великий піст. Про те, коли святкуватимуть Масляну 2020 року, про її головні традиції і прикмети розповість OBOZREVATEL.

Масниця 2020 року розпочнеться 24 лютого pixabay.com

Масляна 2020: коли святкувати

Щоб зрозуміти, коли святкуватиметься Масниця в 2020-му, потрібно від дати Великодня, який цього року випадає на 19 квітня, відняти 48 днів до Великого посту (2 березня), а потім ще один тиждень до його початку.

Таким чином, 2020 року Масляна розпочнеться 24 лютого в понеділок, а закінчиться в неділю 1 березня.

Масниця Pinterest

Масниця: традиції

Масниця тісно пов'язана з Великоднем, оскільки у Великий піст не можна вживати в їжу молочні продукти, яйця, м'ясо. На Масляну молочні страви дозволяється їсти досхочу весь тиждень.

Так, головний символ Масниці – млинці. Млинці обов'язково повинні мати круглу форму, оскільки вони символізують Сонце.

Головний символ Масниці – млинці pixabay.com

Млинці на Масляну готують з різними начинками, а на частування кличуть родичів і друзів, також самі ходять у гості.

Також на Масницю традиційно готують пироги, оладки, сирники, вареники, булочки, пончики та іншу різну випічку.

В останній же день Масляної, на Прощену неділю, на столі головною стравою має бути яєчня.

Прикмети на Масницю

Перший спечений на Масницю млинець має призначатися для поминання покійних. Тісто замішують мовчки, думаючи про людей, яких вже поруч немає. Цей млинець потрібно віддати пташці, яка полетить у небо.

За повір'ям, якщо млинці на Масляну виходять пишними і добре печуться, то рік буде благополучним. Якщо ж млинці виходять дуже тонкими, товстими або безформними, це прогнозує проблеми і невдачі.

Прикмети на Масляну pixabay.com

Висока гірка млинців – до благополуччя, низька – до неврожаю.

Якщо на Масляну стоїть холодна погода – літо буде теплим, якщо йде дощ – восени буде багато грибів.

Дні Масляної: значення

Перший день Масляної, понеділок (у 2020 році це 24 лютого), називається "Зустріч". Цього дня запрошують у гості родичів і пригощають їх млинцями та різними солодощами.

Основна страва на Масляну – млинці pixabay.com

Також існує традиція в перший день Масляної ставити в центрі святкування солом'яну ляльку, яка повинна простояти до кінця Масляного тижня. Таку ляльку можна зробити своїми руками із соломи і тканини. Робити це слід з добрими помислами і настроєм. Якщо поставити ляльку вдома на помітне місце, вона принесе благополуччя, радість і достаток.

Другий день Масниці, вівторок, 25 лютого, зветься "Загравання". Цього дня веселяться і катаються на санках.

Масляна Pinterest

Третій день Масляного тижня, середа 26 лютого, – "Ласунка". У цей день готують безліч різних страв і пригощають ними всіх гостей. Основною стравою залишаються млинці.

У четвертий день Масляної, "Розгуляй" (четвер 27 лютого) влаштовують гучні святкування і гуляння з ранку до вечора.

П'ятий день Масниці, п'ятниця (28 лютого), називається "Тещині вечірки". Так, цього дня зять за традицією кличе тещу і тестя в гості і готує для них млинці. Вважається, що це може примирити сім'ї, які раніше перебували в сварках.

Масляна pixabay.com

Шостий день Масляної, субота 29 лютого, – "Посиденьки зовиці": невістка повинна запросити до себе в гості своїх батьків і батьків чоловіка.

Сьомий день Масляної – "Прощена неділя", в 2020 році випадає на 1 березня. У цей дуже світлий день, який передує Великому посту, потрібно просити пробачення у всіх, перед ким ви могли завинити. В останній день Масляної прийнято спалювати ляльку з соломи.

В останній день Масляної прийнято спалювати ляльку з соломи pixabay.com

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