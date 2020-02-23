У 2020 році Масниця в Україні відзначається з 24 лютого до 1 березня. Це народне свято, також відоме як Колодія, Сиропуст або Сирний тиждень, передує християнському Великого посту.
На Масницю прийнято пригощатися варениками, налисниками і сирними пирогами, а дівчатам – гадати на кохання і на судженого. OBOZREVATEL ж пропонує ознайомитися з кращими привітаннями з Масницею.
Масниця-2020
Масниця-2020: привітання у віршах
Масляну святкували,
Люту зиму проводжали.
Були танці, були співи
Та й млинці усім на диво.
Ой, яке ж то гарне свято –
Вас дозвольте привітати!
Сонечко надворі знову сяє
Промені дарує золоті
І млинцями щиро пригощає
Тиждень нас весняний і масний
Не давайте суму жити
Посміхайтесь повсякчас
Для розваги і розради
Масляна – найкращий час.
Масниця-2020
Масляна-2020: привітання в прозі
Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює та береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, кохання – гарячим, як свіжоспечений млинець, а гаманець – товстим і пузатим, як глечик з молоком.
***
Вітаю з Масницею, з чудовим святом вареників і гучних веселощів, зі святом прощання з чарівницею-зимою. Бажаю, щоб в житті було стільки радості і достатку, скільки напечёних усіма разом в це свято смачних млинців, бажаю, щоб будь-яка печаль твоя розтопилася, немов масло, щоб серце твоє залишило все погане в зимових заметах і гайнуло до весняного щастя.
Масниця-2020: листівки
Масниця-2020
Масниця-2020
Масниця-2020
Масниця-2020
Масниця-2020
Масниця-2020
Масниця-2020
Масниця-2020: відео-привітання
Раніше OBOZREVATEL, публікував найсмачніші рецепти млинців до Масниці.
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