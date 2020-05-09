Головна Новини
9 травня • оновлено в 06:55
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Малюнок на День матері: найкращі приклади для змальовки

1.5т
Читати матеріал російською

10 травня в Україні відзначається День матері. У це світле свято діти вітають своїх мам, дарують їм подарунки, квіти, розповідають вірші.

А тим, хто хоче порадувати маму власним малюнком, OBOZREVATEL пропонує найкращі приклади для змальовки (щоб подивитися всі фото, доскрольте сторінку до кінця).

Малюнок до Дня матері

Малюнок до Дня матері

скріншот YouTube

Приклад малюнка на День матері 2020

Приклад малюнка на День матері 2020

1igolka.com

Малюнок мамі на День матері

Малюнок мамі на День матері

Pixabay

День матері: малюнок для мами

День матері: малюнок для мами

1igolka.com

Малюнок про маму

Малюнок про маму

1igolka.com

Малюнок "Мама" до Дня матері

Малюнок "Мама" до Дня матері

1igolka.com

Приклад малюнка для змальовки на День матері

Приклад малюнка для змальовки на День матері

1igolka.com

Малюнок мамі від сина на День матері

Малюнок мамі від сина на День матері

1igolka.com

Малюнок "Мама і діти"

Малюнок "Мама і діти"

1igolka.com

Приклад малюнка для мами

Приклад малюнка для мами

1igolka.com

Малюнок "Квіти для мами"

Малюнок "Квіти для мами"

1igolka.com

Приклад малюнка на День матері

Приклад малюнка на День матері

1igolka.com

З Днем матері: гарні малюнки

З Днем матері: гарні малюнки

1igolka.com

Малюнок мамі від дочки

Малюнок мамі від дочки

1igolka.com

Гарний малюнок до Дня матері 2020

Гарний малюнок до Дня матері 2020

lvivpost.net

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як привітати з Днем матері: топ-5 ідей оригінальних подарунків.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Теми
свята День матері
Місце
Україна
Теги
свято діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady свята

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 195.

    Вилікувалися: 2706. Померли: 361.

  • У світі захворіли вже майже 4 мільйони осіб, загинули – більш 274 тисячі.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • Медики уточнили ранній симптом коронавірусу: з'являється на третій день.

  • Вмирають від COVID-19 в два рази частіше: дослідження вказали на основну групу ризику.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги