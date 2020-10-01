Малюнки та плакати до Дня вчителя: 15 ідей з фото

Анна Паскевич Свята 12:29, 1.10.2020

Дитячі малюнки та плакати до Дня вчителя, який 2020 року відзначається 4 жовтня, є одним з традиційних подарунків педагогам.

До свята OBOZREVATEL пропонує кілька оригінальних ідей для таких зображень.

Малюнок до Дня вчителя
pickimage.ru
Плакат до Дня вчителя
zzsh55.org.ua
Листівка своїми руками до Дня вчителя
pickimage.ru
Плакат на День вчителя
imst-biblioteka.at.ua
Стінгазета до Дня вчителя
pickimage.ru
Гарний плакат своїми руками на День вчителя
school85.kiev.ua
Ідея для плаката до Дня вчителя
detskie-raskraski.ru
Вітальний плакат до Дня вчителя
imst-biblioteka.at.ua
Малюнок аквареллю на День вчителя
pickimage.ru
Плакат з привітаннями на День вчителя
Pinterest
Малюнок-стінгазета до Дня вчителя
volna.org
Малюнок з привітаннями до Дня вчителя
pickimage.ru
День вчителя: ідея для плаката
znvk23.zp.ua
Гарний плакат до Дня вчителя
pickimage.ru
Малюнок на дошці на День вчителя
pickimage.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що подарувати на День вчителя: 10 найкращих ідей.

Коментувати
Lady Свята

Дивіться також

Тищенко про Донбас: дістало, ми беремо справу у свої руки

Війська РФ влаштували потужний обстріл на Луганщині: спалахнула ще одна пожежа

Кремль повторив за Фокіним заяву про відсутність війни між Росією та Україною

Жодного апарату ШВЛ: як гроші з COVID-фонду "перекочували" на дороги і безробіття в Україні

Курсант Золочевський, який вижив у Ан-26, розповів про катастрофу. Відео