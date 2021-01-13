Маланка в Україні: історія і традиції свята

У середу, 13 січня, в Україні відзначають свято Маланки, або Щедрий вечір, Василів вечір (14 січня – день пам'яті Василія Великого).

Церква цього дня вшановує пам'ять преподобної Меланії. Свято здавна відзначали багатими застіллями, щедруванням і перевдяганням у різних тварин і міфологічних персонажів. OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію свята і розповідає про його головні традиції.

Історія преподобної Меланії

Із прийняттям християнства на Русі 13 січня стали вшановувати пам'ять преподобної Меланії Молодшої – святої, що жила в ІV-V століттях. Вона була донькою римського сенатора Валерія Публіколи, але до християнської віри її привела бабуся, свята Меланія Старша, яка після смерті чоловіка роздала все багатство бідним і заснувала жіночий монастир в Єрусалимі.

Проти волі дівчини, батько видав її заміж за юнака зі знатної родини Апініана. Меланія благала чоловіка жити в непорочності, але він усе ж наполіг на народженні двох дітей. Обидві дитини померли через деякий час після пологів, а сама Меланія захворіла, тому чоловік пообіцяв дати обітницю цнотливості, якщо вона одужає. Меланія одужала, і чоловік її виконав обітницю.

Разом вони вирішили продати всі свої величезні багатства й володіння та перебратися до Північної Африки. Гроші від продажу майна преподобна Меланія спрямувала на потреби бідних і хворих людей, звільнення рабів, будівництво храмів. Усе своє життя вона присвятила посту, молитві й допомозі нужденним. Померла свята в грудні 439 року зі словами: "Як завгодно було Господу, так і зробилося".

Свята Меланія жила в ІV-V століттях Pinterest

Традиції на Маланку

Свято Маланки українці відзначали ще за часів язичництва. За давнім міфом, Миланка була дочкою слов'янського божества Лада, яку одного разу викрав злий змій і закрив у підземному царстві. Але богатир Василь-Місяць врятував дівчину, ставши згодом її чоловіком.

В українській народній традиції свято Маланки об'єднало дохристиянські і християнські, різдвяні звичаї. Так, одним із найвідоміших є водіння кози, коли одного з хлопців перевдягали на Маланку і водили по хатах, розігруючи сценки. Коза в цьому випадку символізувала божество, що вмирає і воскресає, а сам обряд був покликаний залучити багатство і добрий урожай.

Водіння кози – один із стародавніх обрядів на Маланку konkurent.ua

На Маланку, 13 січня, українці також відзначають Щедрий вечір, або Василів вечір, напередодні Старого Нового року та дня пам'яті святителя Василія Великого.

У свято прийнято влаштовувати багаті застілля й щедрувати, а незаміжні дівчата в давнину ворожили на долю й на судженого, нехтуючи забороною церкви.

Прикмети 13 січня

Зоряне небо – до доброго врожаю ягід.

Сніг – рік буде врожайним.

Тепло – до дощового літа.

Рясний іній на деревах – до врожаю хліба й меду.

Заметіль – до врожаю горіхів.

Ніч ясна й зоряна – на щастя й здоров'я.

Сон 13 січня – віщий.

Як повідомляли, раніше було названо десять найпопулярніших щедрівок для дітей українською мовою. Також раніше OBOZREVATEL розповідав, у які дні в Україні прийнято колядувати, щедрувати та засівати.