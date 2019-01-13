Маланка 2019 Україні: історія та традиції Щедрого вечора

13 січня в Україні відзначають Щедрий вечір або свято Маланки. У цей день прийнято збиратися за вечерею, обмінюватися подарунками, а також щедрувати.

За християнським календарем в цей день також шанують пам'ять преподобної Меланії (Меланки, Маланки, Миланко). Згідно з повір'ям, Маланка Вода приходить на Щедрий вечір разом із Василем-Місяцем, щоб сповістити господарів про наступні урочистості. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про традиції цього свята.

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На свято Маланки прийнято переодягатися в тварин і фольклорних персонажів. Дівчата, в масках або без них, всю ніч щедрують і ворожать.

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На Старий Новий рік хлопці також "водили Меланку". Один холостий хлопець переодягається в жіноче плаття і стає "Маланкою", а дівчина або жінка – в чоловічий одяг, як образ "Василя". Серед дійових осіб – дід, баба, циган, циганка, коза, рис.

Основною стравою в цей день була кутя - каша з цілісних зерен пшениці, ячменю, рідше пшона або рису з додаванням меду або цукру, іноді з сухофруктами (родзинками), горіхами, зернами маку. Приготувати кутю можна різними способами.

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Також в цей день прийнято загадувати бажання. Для цього потрібно чітко його сформулювати. Часто люди хочуть все і багато, але краще буде попросити саме те, про що ви довго мріяли. Напишіть своє бажання на папері або просто постійно уявляйте те, що хочете отримати.

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