Максимів день: що можна і що не можна робити в свято

Анна Паскевич Свята 07:00, 3.02.2021

У середу, 3 лютого, православна церква в Україні вшановує пам'ять одразу двох святих з ім'ям Максим: Максима Сповідника та Максима Грека.

У народі свято відоме як Максимів день, Максим Утішитель, Максим Сповідник. У народі Максим Грек вважається захисником знедолених, вдів, сиріт і всіх, хто потрапив у важку життєву ситуацію. Про головні традиції і заборони свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія свята

Максим Сповідник народився 580 року в Константинополі. Він був християнським монахом, богословом і борцем з єресями. У православ'ї святий прославлений в лику преподобних і в лику сповідників, його називають "великим Учителем Церкви".

Максим Сповідник народився 580 року в Константинополі
Wikipedia

Максим Грек – християнський письменник, богослов, перекладач, філолог, публіцист. Народився в Греції 1475 року, проте пізніше жив у Росії, де працював над перекладом духовних творів. Помер він 1556 року в Троїце-Сергієвій Лаврі; православною церквою канонізований у лику преподобних.

Максим Грек – християнський письменник, богослов, перекладач, філолог, публіцист
Wikipedia

Традиції в День Максима

  • Святий Максим Греку народі вважається утішником і помічником у бідах, заступником вдів і сиріт.

  • У день пам'яті святого прийнято молитися в церкві і згадувати добрим словом всіх, хто колись допоміг у житті та за можливості віддячити таких людей.

  • Також у свято можна помолитися про мир і допомогу у важкій ситуації.

  • На Максима прийнято миритися з людьми, з якими в минулому була сварка.

  • Сімейні пари моляться про добробут і злагоду в домі.

  • Вважається, що молитва до Максима Грека за близьку людину захистить її і подарує надію. До цього святого часто зверталися незаміжні дівчата без приданого, сироти та знедолені.

  • Господині на Максима пекли пироги, якими пригощали рідних, знайомих, а також нужденних і просто добрих людей.

  • У народі казали, що в разі проблеми в Максимів день потрібно піти до лісу і притулитися до берези, розповівши їй про всі свої тривоги. Апо дорогою назад повинно було знайтися правильне рішення.

У День Максима можна помолитися про мир і допомогу у важкій ситуації
Pixabay

Що не можна робити в Максимів день

  • Сваритися з близькими, особливо з чоловіком чи дружиною.

  • Залишати голодними домашніх тварин: згідно з повір'ям, в іншому випадку людині загрожує бідність.

  • Пришивати ґудзики – інакше не вийде позбутися старих проблем.

  • Нехтувати почуттями оточуючих і сміятися над кимось, – щоб не накликати біду. У свято слід проявляти смирення і дружелюбність.

  • Відмовляти в допомозі тому, хто її потребує.

Небо ясне – до поганого врожаю
Pixabay

Прикмети 3 лютого

  • Небо ясне – до поганого врожаю, опівночі через хмари видно Місяць – до доброго.

  • Яскрава зоря при ясному небі – до морозів найближчим часом.

  • Зірвалася запланована зустріч – до добра.

  • Добра справа обов'язково повернеться.

  • Народжені 3 лютого вважаються гарними сім'янинами і господарями. У якості оберега їм слід носити лазурит або хризопраз.

Молитва до святого Максима

Молитва до святого Максима

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2021 року очікується кілька магнітних бур – деякі з них можуть бути досить сильними.

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