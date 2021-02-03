Максимів день: що можна і що не можна робити в свято

У середу, 3 лютого, православна церква в Україні вшановує пам'ять одразу двох святих з ім'ям Максим: Максима Сповідника та Максима Грека.

У народі свято відоме як Максимів день, Максим Утішитель, Максим Сповідник. У народі Максим Грек вважається захисником знедолених, вдів, сиріт і всіх, хто потрапив у важку життєву ситуацію. Про головні традиції і заборони свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Максим Сповідник народився 580 року в Константинополі. Він був християнським монахом, богословом і борцем з єресями. У православ'ї святий прославлений в лику преподобних і в лику сповідників, його називають "великим Учителем Церкви".

Максим Грек – християнський письменник, богослов, перекладач, філолог, публіцист. Народився в Греції 1475 року, проте пізніше жив у Росії, де працював над перекладом духовних творів. Помер він 1556 року в Троїце-Сергієвій Лаврі; православною церквою канонізований у лику преподобних.

Святий Максим Греку народі вважається утішником і помічником у бідах, заступником вдів і сиріт.

У день пам'яті святого прийнято молитися в церкві і згадувати добрим словом всіх, хто колись допоміг у житті та за можливості віддячити таких людей.

Також у свято можна помолитися про мир і допомогу у важкій ситуації.

На Максима прийнято миритися з людьми, з якими в минулому була сварка.

Сімейні пари моляться про добробут і злагоду в домі.

Вважається, що молитва до Максима Грека за близьку людину захистить її і подарує надію. До цього святого часто зверталися незаміжні дівчата без приданого, сироти та знедолені.

Господині на Максима пекли пироги, якими пригощали рідних, знайомих, а також нужденних і просто добрих людей.

У народі казали, що в разі проблеми в Максимів день потрібно піти до лісу і притулитися до берези, розповівши їй про всі свої тривоги. Апо дорогою назад повинно було знайтися правильне рішення.

Сваритися з близькими, особливо з чоловіком чи дружиною.

Залишати голодними домашніх тварин: згідно з повір'ям, в іншому випадку людині загрожує бідність.

Пришивати ґудзики – інакше не вийде позбутися старих проблем.

Нехтувати почуттями оточуючих і сміятися над кимось, – щоб не накликати біду. У свято слід проявляти смирення і дружелюбність.

Відмовляти в допомозі тому, хто її потребує.

Небо ясне – до поганого врожаю, опівночі через хмари видно Місяць – до доброго.

Яскрава зоря при ясному небі – до морозів найближчим часом.

Зірвалася запланована зустріч – до добра.

Добра справа обов'язково повернеться.

Народжені 3 лютого вважаються гарними сім'янинами і господарями. У якості оберега їм слід носити лазурит або хризопраз.

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