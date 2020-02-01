Свята та пам'ятні дати лютого: що відзначається

1 лютого
В цей день в США святкують День Свободи, а в Україні – Макар'єв день.
1 лютого вшановують пам'ять астронавтів, які загинули в катастрофі шатла "Колумбія".
Головні свята лютого
Ключові дати лютого – це День бабака, День всіх закоханих і Стрітення Господнє.
Також цього місяця 11 лютого відзначається Всесвітній день хворого, а 19 лютого – День державного герба України. 20 ж лютого в Україні – День Героїв Небесної сотні.
6 лютого своє професійне свято відзначають бармени всього світу, а 9 лютого – стоматологи. Ну а з 24 лютого до самого кінця місяця православні християни святкують Масляну.
Раніше OBOZREVATEL публікував місячний гороскоп стрижок на лютий 2020 року.
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