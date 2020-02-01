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1 лютого • оновлено в 06:19
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Свята та пам'ятні дати лютого: що відзначається

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1 лютого

В цей день в США святкують День Свободи, а в Україні – Макар'єв день.

1 лютого вшановують пам'ять астронавтів, які загинули в катастрофі шатла "Колумбія".

Головні свята лютого

Ключові дати лютого – це День бабака, День всіх закоханих і Стрітення Господнє.

Також цього місяця 11 лютого відзначається Всесвітній день хворого, а 19 лютого – День державного герба України. 20 ж лютого в Україні – День Героїв Небесної сотні.

6 лютого своє професійне свято відзначають бармени всього світу, а 9 лютого – стоматологи. Ну а з 24 лютого до самого кінця місяця православні християни святкують Масляну.

Раніше OBOZREVATEL публікував місячний гороскоп стрижок на лютий 2020 року.

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
свята
Місце
Україна
Тег
свято
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