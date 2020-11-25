Любов зла: Ксенія Мішина, Ріанна та інші зірки, які стали жертвами домашнього насильства

Марина Гонтар Люди 11:24, 25.11.2020 Оновлено: 11:32, 25.11.2020

25 листопада Всесвітній день боротьби за ліквідацію насильства проти жінок. Про домашнє насильство часто не говорять відкрито, але тим не менш, з цією проблемою стикалися і знамениті жінки.

Як Ріанна боролася за свободу в суді, а TAYANNA досі переживає свій біль – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Холлі Беррі

Три шлюби поспіль для Холлі Беррі завершилися невдало. Перший чоловік актриси – бейсболіст Девід Джастіс, бив її через патологічні ревнощі. Актриса згадувала, як їй доводилося ховати синці.

Другий чоловік – Ерік Бене, також під час сварок бив дружину. У третьому шлюбі з Олів'є Мартінесом вона теж не знайшла сімейної ідилії. Мартінес, як підтверджують близькі актриси, піднімав руку на неї та на людей з близького оточення.

Холлі Беррі і Джарвіс, Бене та Мартінес

Ріанна

Цю одіозну історію кохання Ріанни і Кріса Брауна, пам'ятає весь Голлівуд! Музикант регулярно піднімав руку на свою дівчину, подейкують, через ревнощі і банальну професійну заздрість. У 2009 він напав на Ріанну, за що отримав 180 днів робіт і заборону наближатися до колишньої коханої ближче, ніж на 50 метрів.

Ріанна і Кріс Браун

Ембер Херд

З 2016 ім'я актора Джонні Деппа та його ексдружини Ембер Херд, перш за все, пов'язують з судовими розглядами. У 2016 році Херд подала на розлучення із зірковим чоловіком і заявила, що актор неодноразово піднімав на неї руку і сипав погрозами, іноді – за будь-яку дрібницю. Актриса навіть опублікувала знімки, на яких зображена з синцями на обличчі.

Ембер Херд і Джонні Депп

Олеся Жураковська

Актриса Олеся Жураковська, яку глядачі пам'ятають за ролями в проектах "Свати", "Останній яничар" та інших, в молодості також стала жертвою домашнього тирана. Ще в студентські роки Жураковська вийшла заміж за мусульманина, який контролював кожен її крок і піднімав руку. Заміжньою актриса була п'ять років, після чого втекла, взявши з собою тільки кішку.

Олеся Жураковська
funart.pro

Ксенія Мішина

Зірка "Кріпосної" та проекту "Холостячка", Ксенія Мішина також зробила помилку замолоду. У студентстві вона познайомилася з дорослим чоловіком-бізнесменом. Від нього дівчина завагітніла, переїхала до нього, але після цього його ставлення до неї змінилося. За словами Мішиной, він "став себе огидно вести", після чого вона вирішила піти. Єдиний син – Платон, народився вже після розриву.

Ксенія Мішина
www.instagram.com/misha.k.ua

TAYANNA

Співачка TAYANNA розповіла, що зі своїм першим чоловіком – Єгором, вона познайомилася, коли їй було 26, а йому – 18. Від цього чоловіка вона народила сина Даніеля, але кохання це не врятувало. За три роки шлюб розпався, а співачка розповіла про причини розриву у програмі Маші Єфросиніної. За її словами, чоловік неодноразово їй зраджував, а крім того – піднімав руку. Сумна історія кохання відклала свій відбиток: зірка досі відчуває себе некомфортно при знайомстві з чоловіками.

TAYANNA
politeka.net

Анастасія Приходько

У 2010 році виконавиця пісні "Мамо", Настя Приходько, вийшла заміж за грузина Нуріка Кухілаву, а потім в сім'ї народилася дочка Нанна. Шлюб не був щасливим – подружжя часто сварилися і розходилися. За вісім років, Приходько, яка на той час знайшла щастя в другому шлюбі, розповіла шокуючі подробиці. Виявляється, Кухілава зраджував їй, неодноразово піднімав на неї руку, а також – бив дочку. Саме тому співачка не підпускає його до дитини, вважаючи, що звання "батько" він не заслуговує.

Настя Приходько з першим чоловіком та з другим

Раніше OBOZREVATEL розповідав про інших знаменитих жінок, які постраждали через своїх чоловіків.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Байден вибрав на ключові пости критиків Росії та Путіна

Зеленський розповів про нові перемоги після COVID-19. Відео

Кива влаштував шоу з Україною на повідку: названо розцінки масовки. Фото та відео

Один із найкращих аерокосмічних конструкторів України помер від COVID-19

У ЗСУ пояснили, чому не відповіли снайперам РФ на вбивство українського воїна