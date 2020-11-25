Любов зла: Ксенія Мішина, Ріанна та інші зірки, які стали жертвами домашнього насильства

25 листопада – Всесвітній день боротьби за ліквідацію насильства проти жінок. Про домашнє насильство часто не говорять відкрито, але тим не менш, з цією проблемою стикалися і знамениті жінки.

Як Ріанна боролася за свободу в суді, а TAYANNA досі переживає свій біль – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Три шлюби поспіль для Холлі Беррі завершилися невдало. Перший чоловік актриси – бейсболіст Девід Джастіс, бив її через патологічні ревнощі. Актриса згадувала, як їй доводилося ховати синці.

Другий чоловік – Ерік Бене, також під час сварок бив дружину. У третьому шлюбі з Олів'є Мартінесом вона теж не знайшла сімейної ідилії. Мартінес, як підтверджують близькі актриси, піднімав руку на неї та на людей з близького оточення.

Цю одіозну історію кохання Ріанни і Кріса Брауна, пам'ятає весь Голлівуд! Музикант регулярно піднімав руку на свою дівчину, подейкують, через ревнощі і банальну професійну заздрість. У 2009 він напав на Ріанну, за що отримав 180 днів робіт і заборону наближатися до колишньої коханої ближче, ніж на 50 метрів.

З 2016 ім'я актора Джонні Деппа та його ексдружини Ембер Херд, перш за все, пов'язують з судовими розглядами. У 2016 році Херд подала на розлучення із зірковим чоловіком і заявила, що актор неодноразово піднімав на неї руку і сипав погрозами, іноді – за будь-яку дрібницю. Актриса навіть опублікувала знімки, на яких зображена з синцями на обличчі.

Актриса Олеся Жураковська, яку глядачі пам'ятають за ролями в проектах "Свати", "Останній яничар" та інших, в молодості також стала жертвою домашнього тирана. Ще в студентські роки Жураковська вийшла заміж за мусульманина, який контролював кожен її крок і піднімав руку. Заміжньою актриса була п'ять років, після чого втекла, взявши з собою тільки кішку.

Зірка "Кріпосної" та проекту "Холостячка", Ксенія Мішина також зробила помилку замолоду. У студентстві вона познайомилася з дорослим чоловіком-бізнесменом. Від нього дівчина завагітніла, переїхала до нього, але після цього його ставлення до неї змінилося. За словами Мішиной, він "став себе огидно вести", після чого вона вирішила піти. Єдиний син – Платон, народився вже після розриву.

Співачка TAYANNA розповіла, що зі своїм першим чоловіком – Єгором, вона познайомилася, коли їй було 26, а йому – 18. Від цього чоловіка вона народила сина Даніеля, але кохання це не врятувало. За три роки шлюб розпався, а співачка розповіла про причини розриву у програмі Маші Єфросиніної. За її словами, чоловік неодноразово їй зраджував, а крім того – піднімав руку. Сумна історія кохання відклала свій відбиток: зірка досі відчуває себе некомфортно при знайомстві з чоловіками.

У 2010 році виконавиця пісні "Мамо", Настя Приходько, вийшла заміж за грузина Нуріка Кухілаву, а потім в сім'ї народилася дочка Нанна. Шлюб не був щасливим – подружжя часто сварилися і розходилися. За вісім років, Приходько, яка на той час знайшла щастя в другому шлюбі, розповіла шокуючі подробиці. Виявляється, Кухілава зраджував їй, неодноразово піднімав на неї руку, а також – бив дочку. Саме тому співачка не підпускає його до дитини, вважаючи, що звання "батько" він не заслуговує.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про інших знаменитих жінок, які постраждали через своїх чоловіків.