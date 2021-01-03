Американське Різдво в 1950-х порівняли з радянським: листівки та фото

У мережі показали, як відзначали Новий рік і Різдво в США в 1950-х роках.

Серію листівок і фото того часу опублікував блогер Максим Мирович у своєму LiveJournal. "...Американці вже в п'ятдесяті роки мали той рівень життя, який ще й зараз недоступний величезній кількості пострадянських громадян", – написав він.

Блогер зазначив, що на новорічних листівках в СРСР зображували "зайчиків, ведмедиків і Гагаріна, який летить у ракеті", у той час як у США – "гарні автомобілі, шикарну побутову техніку та квартири, гарно вдягнених людей в добре обставлених будинках", "а не радянську балаканину про "безкоштовний комунізм".

Мирович також опублікував ряд знімків, що демонструють, як американці готуються до Різдва, прикрашають ялинку, купують подарунки, зустрічають гостей та відзначають свято.

За його словами, рівень життя в США 50-х років був на порядок вищим, ніж в СРСР "не через якусь там пандемію, кризу або війну", а через те, що там жили вільно, "давали людям спокійно працювати, винаходити і насолоджуватися життям і не будували ГУЛАГ для власних громадян".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому в Радянському Союзі забороняли відзначати Різдво, Новий рік та прикрашати ялинку. Так, уперше Новий рік потрапив під табу в Росії під час Першої світової війни, коли його назвали "німецьким звичаєм".