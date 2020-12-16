Лист від Святого Миколая: як написати для дитини

Щоб порадувати дитину і мотивувати її до подальшого розвитку та успішного навчання, батьки можуть написати для неї лист від святого Миколая, який буде доповненням до традиційного подарунку.

Зробити це можна за спеціальним шаблоном, до якого можна додати ім'я і відзначити добрі вчинки сина або доньки. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав кілька таких зразків.

Шаблон для письма від святого Миколая Pixabay

Зразок листа від святого Миколая

Шаблон святкового конверту Pixabay

Конверт для письма від святого Миколая Pixabay

Шаблон для письма від Миколи Угодника Pixabay

Конверт від святого Миколая Pixabay

Шаблон для письма від святого Миколая Чудотворця Pixabay

Лист від святого Миколая дитині Pixabay

У якості адреси святого Миколая можна написати: "Канцелярія святого Миколая". Також можна вказати адресу резиденції святого на Гуцульщині, яка працює і отримує листи цілий рік: НПП "Гуцульщина", вулиця Дружби, 84, м. Косів, Косівський район, Івано-Франківська область, 78600.

Як відомо, День святого Миколая відзначається щорічно 19 грудня. З особливим нетерпінням свята чекають діти, бо з ранку вони знаходять під своєю подушкою подарунки від Чудотворця.

Багато хто з батьків розповідає, що протягом року Миколай спостерігає за поведінкою дитини. Слухняним він приносить солодощі, книжки або іграшки, а неслухняним – різки.

Так, за переказами, за життя Микола Угодник був дуже доброю і лагідною людиною. Якось він врятував від безчестя трьох бідних сестер, яких батько планував відправити заробляти на хліб блудом. Три ночі поспіль святий Миколай Чудотворець через вікно підкидав по шматку золота до кімнати дівчат.

Завдяки цій історії і з'явився звичай дарувати подарунки дітям на День Миколая.

Раніше OBOZREVATEL публікував 15 ідей для подарунків дітям на День святого Миколая, а також розповідав, коли найкраще покласти подарунок під подушку.