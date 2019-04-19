Лазарева субота: чого не можна робити, історія і традиції

Лазарева субота у 2019 році випадає на 20 квітня. Це день перед Вербною неділею, який завжди відзначається у шосту неділю Великого посту.

OBOZREVATEL з'ясував історію православного свята, традиції, а також чого не можна робити. Віряни згадують воскресіння брата Марфи та Марії — праведного Лазаря. Це зміцнило віру учнів у Спасителя.

Історія

За Біблією, Ісус прямував до Віфанії, коли по дорозі зустрів заплакану Марфу, яка втратила брата Лазаря. Вона вірувала і сказала Христу, що він "Син Божий, що має прийти на світ".

Ісус давно знав Лазаря і часто бував у нього вдома. Він прибрав камінь, який закривав печеру, помолився Отцю Небесному і закликав Лазаря вийти. Новина про воскресіння людини швидко поширилася, і наступного дня Ісуса зустрічали в Єрусалимі як царя.

Воскреслого називають "Лазар Чотириденний" і "друг Божий". Після цієї події він жив ще 30 років і служив єпископом на Кіпрі.

Henry Ossawa Tanner, 1896

Традиції

Лазареву суботу святкують ще з перших століть християнства по всьому світу. У цей день священнослужителі вдягаються у білий одяг і здійснюють службу за Пісною Тріоддю. Церква шанує воскресіння Лазаря як одне з найзнаковіших див, здійснених Христом на землі. Це символізує, що Господу підвладне все.

На Русі приносили до храму вербу. Священик освячував її на вечірній службі. Верба стала символом свята. У суботу православні виходили на берег і ламали гілки.

Чого не можна робити в Лазареву суботу

Не можна виконувати важку роботу. Все, що треба зробити вдома — або відкласти, або виконати заздалегідь.

Лаятися, ображатися і відмовляти у допомозі.

Працювати на городі.

Влаштовувати бурхливі застілля — не рекомендується.

Що можна їсти

У Лазареву суботу можна їсти рибну ікру, кашу на рослинній олії та пити вино.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня православні християни відзначають Вербну неділю, яка нерозривно пов'язана із Лазаревою суботою. Інша назва цього свята — Вхід Господній до Єрусалиму.

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