Кузьма і Дем'ян: що не можна робити в день святих братів-лікарів

Православна церква у вівторок, 14 липня, вшановує пам'ять братів Косми і Даміана – святих, які жили в Римі в 3-4 століттях.

У народній традиції свято відоме як Кузьма і Дем'ян, День Козьми і Дем'яна, Літні Кузьминки. У наших предків у цей час був у розпалі сінокіс, люди збирали ягоди і варили варення. Детальніше про традиції свята, його історію, прикмети і заборони розповідає OBOZREVATEL.

Історія свята: ким були Косма і Даміан

Брати Косма і Даміан жили в Римі. Вони були майстерними лікарями, лікували хворих людей і худобу, при цьому не вимагаючи нагороди, допомагали нужденним і праведними справами багатьох навернули до християнської віри.

Але якось братів обмовили і вони були нещадно вбиті. За свої справи вони були зараховані до лику безсрібників – святих, які прославилися своєю безкорисливістю і щедрістю заради віри.

Святі Косма і Даміан radiovera.ru

Традиції на Кузьму і Дем'яна

У наших предків у цей час був у самому розпалі сінокіс і роботи на городі. Також на Кузьму і Дем'яна збирали малину і агрус, варили варення і компот. За повір'ям, зварене в цей день малинове варення виходить особливо смачним.

Дівчата і жінки в Літні Кузьминки влаштовували свято, варили спільну кашу, запрошуючи святих Кузьму і Дем'яна її покуштувати, пили пиво, співали пісні.

Косьмі і Даміану моляться при різних недугах, про заступництво сімейного вогнища, а також про допомогу в науці, навчанні грамоти або про просвітлення розуму, при слабкому навчанні дітей.

У Літні Кузьмки традиційно збирали малину і варили варення Ілюстративне / Pixabay

Прикмети на 14 липня

Зірки яскраво сяють, а вранці в небі хмари з'явилися – до сильної грози.

Західний вітер – будуть дощі.

Серп місяця червонуватий – до вітрів, кінці серпа затупились – до злив.

Миші у льоні в'ють гнізда – взимку буде багато снігу.

Жовте листя на деревах – до ранньої осені.

Сорока кричить – спека буде тривалою.

Що не можна робити в свято Кузьми і Дем'яна

У Літні Кузьминки дівчата намагалися уникати важкої роботи: вважалося, що це обернеться ще більш тяжкою працею на весь рік.

Не можна витрачати багато грошей, їжі, припасів та інших ресурсів. За повір'ям, потрібно економити, щоб святі принесли ще більше благополуччя і достатку.

Не можна лаятися, лихословити, кричати, бажати комусь зла, думати про погане і заздрити, – як і в інші дні.

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