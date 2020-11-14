Кузьма і Дем'ян: що не можна робити 14 листопада

У суботу, 14 листопада, православна церква вшановує пам'ять чудотворців і безсрібників Косми і Даміана та матері їхньої преподобної Феодотії.

У народі свято відоме як Кузьма і Дем'ян, або Кузьминки осінні. Про головні традиції і прикмети цього дня читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто такі Кузьма і Дем'ян

Святі брати Косма і Даміан (в народі Кузьма і Дем'ян) були лікарями, чудотворцями, які жили в 3-4 століттях. Батько їхній помер рано, а мати, Феодотія, виховала синів в християнській вірі. За переказами, за праведне життя Бог наділив братів даром зцілень.

Зі своїх пацієнтів святі ніколи не брали плати, згідно з заповіддю Ісуса Христа: "Даром прийняли, даром давайте". За це їх прозвали безсрібниками. Мощі святих, за переказами, також здійснили безліч чудес.

Святі брати Косма і Даміан були лікарями, чудотворцями, які жили в 3-4 століттях torirem.ru

Традиції в Кузьминки осінні

Святі Кузьма і Дем'ян шануються як покровителі сімейного щастя, а також ремесел, особливо жіночого рукоділля і ковальської майстерності.

Також святі вважаються покровителями дітей, їм моляться про успішне навчання.

Святим Космі і Даміану моляться також при хворобах ніг, втраті зору та інших недугах.

З осінніх Кузьминок жінки починали прясти шерсть, щоб потім зв'язати зимові речі.

14 листопада наші предки відзначали чергові проводи осені.

14 листопада наші предки відзначали чергові проводи осені Pixabay

Що не можна робити на Кузьминки осінні

Лаятися, лихословити, казати і думати погано про когось. Бажано помиритися з близькими, з якими ви посварилися, і пробачити всі образи.

14 листопада віряни подають милостиню, однак при цьому, згідно з повір'ям, не можна дивитися в очі людині, якій ви даєте гроші, – це погана прикмета.

Виливати воду після купання дитини на вулицю – вона буде багато плакати й неспокійно спати.

Прикмети на 14 листопада

Сніг пішов – навесні буде повінь.

Сон у ніч на 14 листопада – віщий.

Дорога в бруді – морози не трапляться до середини зими.

Мороз слабкий – зима настане нескоро.

Молитва до святих Косьми і Даміана

До вас, святі безсрібники та чудотворці Космо і Даміане, як до швидких помічників та гарячих молитвеників за наше спасіння ми, недостойні, схиливши коліна, вдаємося і, припадаючи, щиро благаємо: не зневажте моління нас грішних, немічних, що багато беззаконь вчинили, і кожного дня та години грішимо. Ублагайте Господа, щоб подав нам, недостойним рабам Своїм, великі й багаті Свої милості. Визволіть нас від всякої скорботи й хвороби. Бо ви прийняли від Бога і Спаса нашого Ісуса Христа невичерпну благодать зцілень заради твердої віри вашої, безоплатного лікування та мученицької кончини. Так, угодники Божі, не переставайте молитися за нас, що з вірою до вас вдаємося: через безліч гріхів наших, ми, недостойні вашого милосердя, але ви, як вірні наслідники Божого чоловіколюбства моліть, щоб ми принесли достойні плоди покаяння і досягли вічного спокою, прославляючи і благословляючи дивного у святих Своїх Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і Пречисту Його Матір, і ваше щире заступництво завжди, нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

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