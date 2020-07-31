Курбан-байрам 2020: історія, традиції, гарні привітання, смс та листівки
У п'ятницю, 31 липня, починається Курбан-байрам – свято жертвопринесення, одне з найголовішних у мусульман. Дата його святкування змінюється з року в рік, оскільки залежить від місячного календаря.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися про традиції свята, його історію, а також публікує оригінальні привітання з Курбан-байрам.
Коли святкується Курбан-байрам
Курбан-байрам починається на 70-й день після святкування Ураза-Байрам, 10-го числа місяця Зуль-хіджжа (12-й місяць мусульманського місячного календаря) в день закінчення Хаджу (паломництва до Мекки) і триває три-чотири дні.
Історія і традиції свята
У дні Курбан-байрам в долині Міна поблизу Мекки паломники здійснюють жертвопринесення тварин (курбан) в пам'ять про те, як за біблійним переказом пророк Авраам (у мусульман Ібрагім), хотів принести в жертву Богу свого сина Ісаака (у мусульман Ісмаїла). Але Бог послав архангела Гавриїла (Джабраїла) з ягням і врятував Авраамові сина.
У свято мусульмани читають особливу молитву, під час якої кожен повинен зарізати тварину: вівцю, корову чи верблюда, а кров жертви обов'язково має потрапити землю (не камінь або асфальт), що вважається даниною родючості землі.
Однозначної думки про те, чи обов'язково приносити жертву в Курбан-байрам, немає. Одні вважають, що обряд є обов'язковим для кожного повнолітнього мусульманина, який живе в даній місцевості на момент настання свята і який може купити тварину.
Інші кажуть, що обряд не є суворо приписаним, оскільки не всі мають можливість його виконати.
Привітання з Курбан-байрам 2020: смс, листівки, картинки, відео
С праздником Курбан Байрам!
Желаю много счастья вам,
Чистейших помыслов, любви,
По жизни светлого пути.
Каждый день пусть радость шлёт,
Удачным будет целый год.
Пускай Аллах вас сохранит
И дом ваш благом озарит.
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Курбан Байрам наступил,
Праздник великий и столь долгожданный,
Желаю, чтоб на все хватало сил,
Чтоб каждый день был щедрый и богатый.
Гармонии тебе, твоей семье,
Достатка, счастья, процветанья,
Чтоб места не было беде,
И чтоб царило пониманье!
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Прийміть вітання зі святом Курбан Байрам! Світлих вам помислів, міцної віри, кохання, мудрості, щастя, спокою і радості в серці. Нехай Аллах почує молитви, обдарує ваш дім земними і небесними благами і зберігає ваше щастя.
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Курбан Байрам – священный праздник!
Всех поздравляем мусульман,
И пусть Аллах подарит счастье,
Приняв священной жертвы дар.
От дома пусть уйдут несчастья,
Пусть на душе будет светло.
Пусть вам сопутствует удача,
И пусть все будет хорошо.
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В этот особый праздник хочется пожелать мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь! Желаем чистых помыслов и хороших поступков!
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У свято Курбан-Байрам прошу прийняти найчистіші та найдобріші побажання здоров'я, миру, достатку, радості, гармонії та щастя. Нехай думки в голові, надії в серці і дні в житті стануть ясними, світлими, добрими.
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За матеріалами: pozdravok.ru.