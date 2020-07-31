Курбан-байрам 2020: історія, традиції, гарні привітання, смс та листівки

У п'ятницю, 31 липня, починається Курбан-байрам – свято жертвопринесення, одне з найголовішних у мусульман. Дата його святкування змінюється з року в рік, оскільки залежить від місячного календаря.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про традиції свята, його історію, а також публікує оригінальні привітання з Курбан-байрам.

Коли святкується Курбан-байрам

Курбан-байрам починається на 70-й день після святкування Ураза-Байрам, 10-го числа місяця Зуль-хіджжа (12-й місяць мусульманського місячного календаря) в день закінчення Хаджу (паломництва до Мекки) і триває три-чотири дні.

Курбан-байрам в 2020 році починається 31 липня (Фото: Pinterest)

Історія і традиції свята

У дні Курбан-байрам в долині Міна поблизу Мекки паломники здійснюють жертвопринесення тварин (курбан) в пам'ять про те, як за біблійним переказом пророк Авраам (у мусульман Ібрагім), хотів принести в жертву Богу свого сина Ісаака (у мусульман Ісмаїла). Але Бог послав архангела Гавриїла (Джабраїла) з ягням і врятував Авраамові сина.

У свято мусульмани читають особливу молитву, під час якої кожен повинен зарізати тварину: вівцю, корову чи верблюда, а кров жертви обов'язково має потрапити землю (не камінь або асфальт), що вважається даниною родючості землі.

Як привітати з Курбан-Байрам: листівка (фото: ppu.gov.ua)

Однозначної думки про те, чи обов'язково приносити жертву в Курбан-байрам, немає. Одні вважають, що обряд є обов'язковим для кожного повнолітнього мусульманина, який живе в даній місцевості на момент настання свята і який може купити тварину.

Інші кажуть, що обряд не є суворо приписаним, оскільки не всі мають можливість його виконати.

Привітання з Курбан-байрам 2020: смс, листівки, картинки, відео

С праздником Курбан Байрам!

Желаю много счастья вам,

Чистейших помыслов, любви,

По жизни светлого пути.

Каждый день пусть радость шлёт,

Удачным будет целый год.

Пускай Аллах вас сохранит

И дом ваш благом озарит.

***

Курбан Байрам наступил,

Праздник великий и столь долгожданный,

Желаю, чтоб на все хватало сил,

Чтоб каждый день был щедрый и богатый.

Гармонии тебе, твоей семье,

Достатка, счастья, процветанья,

Чтоб места не было беде,

И чтоб царило пониманье!

***

Прийміть вітання зі святом Курбан Байрам! Світлих вам помислів, міцної віри, кохання, мудрості, щастя, спокою і радості в серці. Нехай Аллах почує молитви, обдарує ваш дім земними і небесними благами і зберігає ваше щастя.

***

Привітання зі святом Курбан-Байрам (Фото: Pinterest)

Курбан Байрам – священный праздник!

Всех поздравляем мусульман,

И пусть Аллах подарит счастье,

Приняв священной жертвы дар.

От дома пусть уйдут несчастья,

Пусть на душе будет светло.

Пусть вам сопутствует удача,

И пусть все будет хорошо.

***

В этот особый праздник хочется пожелать мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь! Желаем чистых помыслов и хороших поступков!

***

У свято Курбан-Байрам прошу прийняти найчистіші та найдобріші побажання здоров'я, миру, достатку, радості, гармонії та щастя. Нехай думки в голові, надії в серці і дні в житті стануть ясними, світлими, добрими.

Як повідомляв OBOZREVATEL 31 липня також відзначається День системного адміністратора 2020: оригінальні вітання зі святом.