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24 жовтня • оновлено в 12:06
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Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

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Зовсім скоро у світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят — Хелловін. У зв'язку з цим компанія Google зробила своєрідний подарунок користувачам.

Так, вони опублікували 10 найпопулярніших запитів щодо костюмів на Хелловін 2019 року (фото моторошних образів дивіться нижче).

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей
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Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

На першому місці виявився образ клоуна Пеннівайз з хоррора "Воно".

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Фото: art-assorty.ru

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Фото: art-assorty.ru

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Фото: shazoo.ru

На другому місці розташувався класичний костюм відьми.

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Фото: coupons.ru.com

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Фото: Ypser Store

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Фото: mir-kostuma.com

Користувачам також полюбився образ Спайдермена, який розташувався на третьому місці.

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Фото з Instagram

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Фото з Facebook

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Фото: art-esh.ru

На четвертому і п'ятому розташувалися динозаври і костюми героїв серіалу "Спадкоємці".

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Фото: aliexpress.com

"Спадкоємці"

"Спадкоємці"

Фото: buro247.ua

Далі в списку з'являються герої з Fortnite, лялька Чакі з популярного хоррора і костюми в стилі 80-тих.

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Фото: fiestino.ru

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Фото: znaj.ua

Останні позиції залишилися у єдинорогів і кроликів.

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Фото: kp.ua

Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Фото: kp.ua

Раніше OBOZREVATEL зібрав найкращі ідеї стильного дизайну нігтів на Хелловін 2019 року.

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Тема
Хеллоуїн
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