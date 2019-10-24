Названі найпопулярніші костюми на Хелловін: топ-10 моторошних ідей

Зовсім скоро у світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят — Хелловін. У зв'язку з цим компанія Google зробила своєрідний подарунок користувачам.

Так, вони опублікували 10 найпопулярніших запитів щодо костюмів на Хелловін 2019 року (фото моторошних образів дивіться нижче).

На першому місці виявився образ клоуна Пеннівайз з хоррора "Воно".

Фото: art-assorty.ru

Фото: art-assorty.ru

Фото: shazoo.ru

На другому місці розташувався класичний костюм відьми.

Фото: coupons.ru.com

Фото: Ypser Store

Фото: mir-kostuma.com

Користувачам також полюбився образ Спайдермена, який розташувався на третьому місці.

Фото з Instagram

Фото з Facebook

Фото: art-esh.ru

На четвертому і п'ятому розташувалися динозаври і костюми героїв серіалу "Спадкоємці".

Фото: aliexpress.com

"Спадкоємці" Фото: buro247.ua

Далі в списку з'являються герої з Fortnite, лялька Чакі з популярного хоррора і костюми в стилі 80-тих.

Фото: fiestino.ru

Фото: znaj.ua

Останні позиції залишилися у єдинорогів і кроликів.

Фото: kp.ua

Фото: kp.ua

Раніше OBOZREVATEL зібрав найкращі ідеї стильного дизайну нігтів на Хелловін 2019 року.

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