Конкурси на Новий рік для дорослих: 5 способів весело відзначити свято

Якщо ви зустрічаєте Новий рік у компанії друзів, веселі конкурси можуть стати одним з найкращих способів відзначити свято.

При цьому важливо врахувати інтереси й вік гостей. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував добірку оригінальних новорічних конкурсів для дорослих.

До ялинки викликають двох людей, яким зав'язують руки за спиною. Потім їм пропонують тарілку з будь-яким фруктом (наприклад, мандарин або банан). Учасники повинні очистити і з'їсти фрукт, не торкаючись до нього руками. Хто виконав завдання швидше, той і переміг.

Учасники конкурсу стають у коло. Завдання – передавати один одному шапку без допомоги рук. Той, хто впустить головний убір, повинен спробувати вдягти його сусідові на голову, при цьому також не торкаючись до нього руками.

У цьому конкурсі беруть участь до п'яти чоловіків. Їм підносять тарілку з яйцями, звареними круто (кількість яєць має бути рівною кількості учасників). Потім ведучий каже, що одне з яєць – сире (насправді всі варені) і кожен учасник повинен взяти по одному і по черзі розбити його об свого лоба. Напруга в грі наростає з кожним розбитим яйцем.

Багато хто пам'ятає цю гру з дитинства. Гості діляться на команди, а потім ведучий пошепки, дуже швидко каже двом учасникам від різних команд якусь фразу. Почуте передають по ланцюжку итм, хто сидить поряд. У конкурсі перемагає команда, яка в підсумку змогла найбільш точно відтворити речення.

Для проведення цього конкурсу необхідно скачати з вати невелику кульку, що імітує сніжок. Двоє людей мають дути на неї, поки вона не впаде на підлогу. Учасник, у якого впала снігова кулька, програє.

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