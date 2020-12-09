Коли закінчиться Різдвяний піст: дата

Різдвяний піст щорічно припадає на період з 28 листопада по 6 січня включно. Завершується він святом Різдва Христового, яке православні відзначають 7 січня.

Так, переддень Різдва, Святий вечір, 2021 року випадає на середу. Цього дня віряни дотримуються сухоїдіння. Дозволяються до вживання свіжі овочі та фрукти, вода, хліб, сіль, мед, сухофрукти й горіхи.

Зі сходом першої зірки в небі до столу подають 12 страв, починають традиційно з куті. Вечеря має бути безалкогольною і пісною – дозволяється лише випити трохи червоного вина.

Вважається, що жодна з 12 страв у Святвечір не повинна залишатися неспробуваною.

У Різдво, 7 січня, пост для православних вірян закінчується: після святкового богослужіння родини збираються за столом, а замість вітання прийнято казати: "Христос рождається! Славімо Його!". Цією трапезою люди розговляються після 40-денного обмеження в харчуванні – до цього дня господині вже готують страви з м'яса, яєць і молока.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар харчування в Різдвяний піст за днями. Піст розпочався 28 листопада і триватиме 40 днів, протягом яких не можна вживати продукти тваринного походження.