Коли Вознесіння Господнє 2020: названо дату

Аліна Мельник свята 13:04, 14.05.2020 Оновлено: 14:57, 14.05.2020

Велике християнське свято Вознесіння Господнє 2020 року відзначається 28 травня.

Так, Вознесіння є перехідним святом, його дата залежить від дати святкування Великодня і випадає на 40-й день після Світлого Христового Воскресіння. Це завжди четвер.

Оскільки у православних Великдень 2020 року святкувався 19 квітня, отже, Вознесіння припадає на 28 травня. Католицька церква відзначатиме Вознесіння 2020 року 21 травня.

Вознесіння у 2020 році відзначається 28 травня
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Зі свого боку Свята Трійця, або П'ятидесятниця, святкується у православних у неділю через 50 днів після Великодня.

Як відомо, у свято Вознесіння Господнього згадують вознесіння Ісуса Христа на небо і завершення Його земного шляху. Свято було встановлено на честь цієї події, а також у пам'ять обіцянки про друге пришестя Спасителя.

Символ свята – подолання кордонів між небом і землею.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чого категорично не можна робити у Вознесіння і як святкувати 2020 року.

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