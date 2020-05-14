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14 травня • оновлено в 17:07
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Коли Вознесіння Господнє 2020: названо дату

5.2т
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Велике християнське свято Вознесіння Господнє 2020 року відзначається 28 травня.

Так, Вознесіння є перехідним святом, його дата залежить від дати святкування Великодня і випадає на 40-й день після Світлого Христового Воскресіння. Це завжди четвер.

Оскільки у православних Великдень 2020 року святкувався 19 квітня, отже, Вознесіння припадає на 28 травня. Католицька церква відзначатиме Вознесіння 2020 року 21 травня.

Вознесіння у 2020 році відзначається 28 травня

Вознесіння у 2020 році відзначається 28 травня

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Зі свого боку Свята Трійця, або П'ятидесятниця, святкується у православних у неділю через 50 днів після Великодня.

Як відомо, у свято Вознесіння Господнього згадують вознесіння Ісуса Христа на небо і завершення Його земного шляху. Свято було встановлено на честь цієї події, а також у пам'ять обіцянки про друге пришестя Спасителя.

Символ свята – подолання кордонів між небом і землею.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чого категорично не можна робити у Вознесіння і як святкувати 2020 року.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
календарь традиции церква релігія
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