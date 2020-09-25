Коли Воздвиження Хреста Господнього 2020: дата і що не можна робити в свято

У неділю, 27 вересня, православні відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього, або Хрестовоздвиження. Це велике свято, присвячене віднайденню хреста, на якому було розіп'ято Ісуса Христа, біля гори Голгофи в IV столітті.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про традиції свята, його історії і заборони, а також про те, як варто молитися цього дня.

Історія свята

Свято Воздвиження було встановлено на честь віднайдення Хреста Господнього в 326 році в Єрусалимі біля гори Голгофи, де було розіп'ято Ісуса Христа. Святиню знайшли матір імператора Костянтина Великого імператриця Олена і єрусалимський єпископ Макарій.

У результаті розкопок було знайдено печеру Гробу Господнього, а також три хрести, цвяхи й дошку, що було прибито над головою розп'ятого Спасителя. Макарій і Олена твердо вірили, що Господь вкаже їм правильний хрест. Його було визначено тоді, коли зцілилася хвора жінка, на яку їх покладали по черзі.

За іншим переказом, дотиком до цього хреста було воскресено померлого, якого несли по вулиці для поховання. Звідси й назва – Животворящий Хрест.

Животворящий Хрест Господній знайшли цариця Олена і єрусалимський єпископ Макарій pulse-uk.org.uk

Частину Животворящого Древа і цвяхи свята Олена привезла до Константинополя. Костянтин звелів звести величний храм на честь Воскресіння Христового в Єрусалимі. Однак Олена не дожила до освячення храму, вона померла в 327 році. Храм було освячено 13 вересня 335 року, а наступний день, 14 вересня (за старим стилем), було визначено святом Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста.

Цього дня також згадують подію повернення Хреста Господнього з перського полону. Так, у 614 році цар Персії завоював Єрусалим і пограбував його. Древо Животворящого Хреста Господнього перебувало в іноземців 14 років, а в 628 році імператор Іраклій переміг персів, уклав із ними мир і повернув святиню до Єрусалима.

Назву Воздвиження свято отримало тому, що і під час набуття, і під час повернення Хреста предстоятель піднімав (воздвигав) хрест тричі, щоб народ міг його побачити.

Свято Воздвиження було встановлено на честь віднайдення Хреста Господнього в 326 році azbyka.ru

Традиції на Воздвиження

Воздвиження – одне з 12 найважливіших свят у православ'ї. У храмах проходять Всенічне бдіння і Божественна Літургія. Віряни дякують Богові за спасіння й просять про здоров'я для себе і близьких.

На Воздвиження прийнято дотримуватися суворого посту – не можна їсти м'ясо, рибу, молоко, яйця та страви з них, навіть якщо свято припадає на неділю.

У народному календарі Воздвиження Хреста Господнього випадало на останню зустріч осені. На городах закінчували прибирання, з цього дня починалися "свята капусти". Так, напередодні качани прибирали з городу, а потім ще тижнів зо два заготовляли овоч на зиму, влаштовуючи капустяні вечірки з жартами й байками.

27 вересня віряни завжди вдягали хрестик – як символ перемоги добра над злом – і відвідували церкву.

Святі Костянтин і Олена біля Животворящого Хреста Господнього. Картина В. Сазонова, XIX століття Wikipedia

Що не можна робити на свято Воздвиження Хреста Господнього

Допускати погані думки і слова, сварки, погані вчинки, – як і в усі інші дні.

У свято намагалися не починати жодних важливих справ: за повір'ям, все розпочате буде марним і безуспішним.

Також боялися вирушати в далеку дорогу. Вважалося, що цього дня можна потрапити не туди, куди планував.

На Воздвиження заборонялося гуляти на природі, вирушати до лісу або до водойм. Казали, що всі плазуни в цей час особливо активні, оскільки готуються до зими і збираються великими групами.

На Воздвиження в храмах проходять Всенічне бдіння і Божественна Літургія blagovestie.dn.ua

Молитви на Воздвиження Хреста Господнього

Молитва перша

Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упражняем и благоговения даруя мы, и жизнь, и силу, содействие Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь.

Молитва друга

О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселенныя – утверждение, христиан всех – упование, царей – держава, верных – прибежище, Ангелов – слава и воспевание, демонов – страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных – посрамление, праведных – услаждение, обремененных – ослаба, обуреваемых – пристанище, заблудших – наставниче, одержимых страстьми – раскаяние, нищих – обогащение, плавающих – кормчий, слабых – сила, во бранех – победа и одоление, сирых – верное покровение, вдов – заступниче, дев – целомудрия охранение, ненадеянных – надежда, недужных – врач и мертвых – воскресение! Ты, прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты – одр, на немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь.

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